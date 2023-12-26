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  4. БАБИЧ: «Оптимальный вариант для Шахтера – оставить Судакова до лета»
Украина. Премьер лига
26 декабря 2023, 08:03 |
224
0

БАБИЧ: «Оптимальный вариант для Шахтера – оставить Судакова до лета»

Экс-тренер «Мариуполя» – о будущем хавбека сборной Украины

26 декабря 2023, 08:03 |
224
0
БАБИЧ: «Оптимальный вариант для Шахтера – оставить Судакова до лета»
ФК Мариуполь. Александр Бабич

Бывший тренер «Мариуполя» и «Черноморца» Александр Бабич поделился своим мнением по поводу будущего полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова:

«Трансфер Судакова – это только цена вопроса. Однако, учитывая серьезные задачи, стоящие перед «Шахтером» в УПЛ и Лиге Европы, оптимальный вариант – оставить Судакова и вернуться к его продаже летом.

Судаков, безусловно, большой талант, видит поле как с высоты, но пока ему не хватает стабильности. Будущие полгода могут пойти на пользу «Шахтеру» и Судакову, который наберет форму и покажет себя более ярко.

Сравнивать его ситуацию с уходом Трубина неправильно. Трубин не подписывал новый контракт, а у Судакова соглашение с «Шахтером» будет действовать еще долго. Где гарантия, что, продав Судакова, например, за 40 млн евро, «Шахтер» из-за проигрыша чемпионства и неудачи в еврокубках потеряет те же 40 миллионов, а то и больше? Думаю, Судакова сейчас не отпустят».

Ранее Бабич заявил, что «Шахтер» не соответствует уровню Лиги чемпионов.

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Александр Бабич Георгий Судаков Шахтер Донецк
Источник Footboom
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