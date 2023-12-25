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  4. Александр БАБИЧ: «Шахтер не соответствует уровню Лиги чемпионов»
Украина. Премьер лига
25 декабря 2023, 13:23 |
311
0

Александр БАБИЧ: «Шахтер не соответствует уровню Лиги чемпионов»

Экс-тренер «Мариуполя» – о выступлении «горняков» в еврокубках

25 декабря 2023, 13:23 |
311
0
Александр БАБИЧ: «Шахтер не соответствует уровню Лиги чемпионов»
УПЛ. Александр Бабич

Бывший тренер «Мариуполя» и «Черноморца» Александр Бабич поделился своим мнением по поводу выступления «Шахтера» в групповом этапе Лиги чемпионов (третье место):

«Надо признать — «Шахтер» не соответствует уровню Лиги чемпионов. А вот Лига Европы вполне по зубам «горнякам». Тот факт, что мы имеем евровесну, значительный плюс нашему футболу, и за это надо поблагодарить «Шахтер».

Вы спросите, а как «горняки» одолели «Барселону», но, в целом, не имеют нужный потенциал для Лиги чемпионов? «Оранжево-черные» сыграли так называемым вторым номером, против соперника, который их недооценил. Эта победа «Шахтера» — стечение обстоятельств. Если бы эти же команды сыграли между собой 5−6 матчей подряд, то «Барселона» могла бы проиграть не более одного матча.

После победы над каталонцами футболисты «Шахтера» стали уверенными в себе, и даже слишком самоуверенными. «Порту» в открытой игре четко показал «горнякам», что мечтать о чем-то большем, рано.

Что касается будущего соперника «Шахтера» в плей-офф Лиги Европы, «Марселя», то есть шанс его пройти. Я хорошо знаю, как готовит команду Гаттузо, он — отличный мотиватор. И атака у «Марселя» хорошая. Но в других линиях у этой французской команды есть проблемы. Сейчас шансы команд в этой паре — 50 на 50. Качественная зимняя подготовка позволит «Шахтеру» не только выбить «Марсель», но и добраться минимум до полуфинала Лиги Европы».

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Александр Бабич Шахтер Донецк Лига чемпионов
Источник Footboom
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