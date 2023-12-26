Экс-звезда Ювентуса хочет вернуться в Серию А

Вингер «Торонто» Федерико Бернардески хочет покинуть МЛС. Об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

По его информации, 29-летний экс-игрок сборной Италии мечтает о возвращении в Серию А, где он ранее выступал за «Фиорентину» и «Ювентус».

Бернардески выступает за «Торонто» лета 2022 года, его контракт рассчитан до конца календарного 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Бернардески 5 голов и 2 ассиста в 31 матче МЛС за «Торонто». В октябре сообщалось об интересе к нему со стороны «Ювентуса».