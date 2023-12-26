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Major League Soccer
26 декабря 2023, 07:35 |
313
0

Экс-звезда Ювентуса хочет вернуться в Серию А

Федерико Бернардески намерен покинуть «Торонто»

26 декабря 2023, 07:35 |
313
0
Экс-звезда Ювентуса хочет вернуться в Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Бернардески

Вингер «Торонто» Федерико Бернардески хочет покинуть МЛС. Об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

По его информации, 29-летний экс-игрок сборной Италии мечтает о возвращении в Серию А, где он ранее выступал за «Фиорентину» и «Ювентус».

Бернардески выступает за «Торонто» лета 2022 года, его контракт рассчитан до конца календарного 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Бернардески 5 голов и 2 ассиста в 31 матче МЛС за «Торонто». В октябре сообщалось об интересе к нему со стороны «Ювентуса».

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Федерико Бернардески Торонто (MLS) Серия A трансферы трансферы Серии A Николо Скира
Источник Николо Скира
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