Ювентус хочет вернуть своего бывшего игрока из МЛС

Два полузащитника «Ювентуса», Поль Погба и Николо Фаджоли, сейчас находятся под угрозой длительных дисквалификаций: француз – из-за допинга, итальянец – из-за подозрений в нелегальных ставках.

У туринского клуба возник дефицит игроков в полузащите. Восполнить его хотят с помощью бывшего игрока команды, Федерико Бернардески, который с 2022 года выступает в МЛС за «Торонто». Сам 29-летний итальянец готов вернуться в «Старую синьору».

Ранее Бернардески выступал за «Ювентус» с 2017 по 2022 годы. Минувшим летом им интересовались «Наполи» и «Болонья».