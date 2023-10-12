Ювентус хочет вернуть своего бывшего игрока из МЛС
Федерико Бернардески может покинуть «Торонто»
Два полузащитника «Ювентуса», Поль Погба и Николо Фаджоли, сейчас находятся под угрозой длительных дисквалификаций: француз – из-за допинга, итальянец – из-за подозрений в нелегальных ставках.
У туринского клуба возник дефицит игроков в полузащите. Восполнить его хотят с помощью бывшего игрока команды, Федерико Бернардески, который с 2022 года выступает в МЛС за «Торонто». Сам 29-летний итальянец готов вернуться в «Старую синьору».
Ранее Бернардески выступал за «Ювентус» с 2017 по 2022 годы. Минувшим летом им интересовались «Наполи» и «Болонья».
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