Вратарь Барселоны: «Если ты согласишься стать вторым, то не будешь даже им»

Вратарь каталонской «Барселоны» Иньяки Пенья, сейчас защищающий ворота команды из-за травмы Марка-Андре тер Штегена, рассказал о конкуренции в команде и работе над собой.

«В конце концов каждый хочет играть и чувствовать себя важным в команде. И я всегда знал свою роль, и мой образ мышления не изменился сейчас, когда я получаю игровое время и имею более прямую роль в команде.

Резервным вратарям всегда нужно запастись терпением. Никогда не знаешь, когда появится шанс. Вы должны быть готовы выступить лучше, когда вас позовут, и тренироваться так, будто вы готовитесь к соревнованиям на следующий день. Так что я использовал каждую тренировку, чтобы совершенствоваться, а играя под руководством такого вратаря, как Марк, ты многому научишься. Все приходит с терпением.

Мы все хотим играть. Потому мы тренируемся. Если ты счастлив быть вторым вратарем, ты, в конце концов, не будешь и им. Я знаю свое место в этой команде, но если однажды я стану первым выбором, тем лучше», – сказал Пенья.