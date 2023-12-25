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Испания
25 декабря 2023, 11:04 | Обновлено 25 декабря 2023, 11:10
124
0

«Мы будем работать для этого». Хави – о желаниях на 2024 год

Испанский тренер поделился планами

25 декабря 2023, 11:04 | Обновлено 25 декабря 2023, 11:10
124
0
«Мы будем работать для этого». Хави – о желаниях на 2024 год
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави рассказал о том, к чему намерен стремиться в предстоящем 2024 году.

«Мое желание на 2024 год и 125-летие со дня основания клуба – здоровье, мир и спортивные успехи для всего клуба, особенно в футболе. Я надеюсь, что мы будем работать для этого. В спортивном плане мы хотим завоевать как можно больше титулов. Правда, в прошлом году у нас был хороший сезон, но, конечно, цели на этот год остаются в силе. Я прошу, чтобы 2024 год был как минимум таким же хорошим, как 2023-й», – признался Хави.

Напомним, «Барселона» в 2023 году выиграла чемпионат Испании, а сейчас в таблице Ла Лиги занимает 3-е место, имея 38 очков.

Ранее Хави признался, почему кричал на Роберта Левандовски в перерыве матча с «Альмерией».

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Хави Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Barca Universal
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