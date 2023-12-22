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  4. «Я стараюсь быть искренним». Хави рассказал, почему кричал на Левандовски
Испания
22 декабря 2023, 21:54 |
1017
1

«Я стараюсь быть искренним». Хави рассказал, почему кричал на Левандовски

Главный тренер «Барселоны» считает, что критика в перерыве пошла на пользу команде

22 декабря 2023, 21:54 |
1017
1
«Я стараюсь быть искренним». Хави рассказал, почему кричал на Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

20 декабря 2023 года состоялся матч 18-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Альмерией». Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

По информации СМИ, главный тренер «Барселоны» Хави в перерыве игры раскритиковал своих подопечных и накричал на Роберта Левандовски. После игры специалист объяснил свои действия:

«Я стараюсь быть искренним и честным, говорить в лицо, я не могу скрывать эмоции. Крики? Это напряжение, и это нормально в раздевалке. У нас много стоит на кону, и я подумал, что будет целесообразно немного повысить голос, больше ничего. Я думаю, что команда отреагировала очень хорошо, очень хорошо, в раздевалке мы одна команда, большая семья. Они профессионалы, и они это очень хорошо понимают. Во втором тайме они вышли на путь, на котором мы должны остаться. Но сейчас пришло время сделать остановку, отдохнуть, чтобы встретить 2024 год с большим желанием и энтузиазмом».

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Барселона Альмерия Хави Роберт Левандовски чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Mundo Deportivo
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Ruslan5050
Пам'ятаю Фергі...Також по-чесному у Бекхема запустив...
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