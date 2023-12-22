«Я стараюсь быть искренним». Хави рассказал, почему кричал на Левандовски

20 декабря 2023 года состоялся матч 18-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Альмерией». Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

По информации СМИ, главный тренер «Барселоны» Хави в перерыве игры раскритиковал своих подопечных и накричал на Роберта Левандовски. После игры специалист объяснил свои действия:

«Я стараюсь быть искренним и честным, говорить в лицо, я не могу скрывать эмоции. Крики? Это напряжение, и это нормально в раздевалке. У нас много стоит на кону, и я подумал, что будет целесообразно немного повысить голос, больше ничего. Я думаю, что команда отреагировала очень хорошо, очень хорошо, в раздевалке мы одна команда, большая семья. Они профессионалы, и они это очень хорошо понимают. Во втором тайме они вышли на путь, на котором мы должны остаться. Но сейчас пришло время сделать остановку, отдохнуть, чтобы встретить 2024 год с большим желанием и энтузиазмом».