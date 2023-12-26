Олег ШАНДРУК: «Верес находится в стадии строительства»

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук рассказал, как его команда будет работать, чтобы остаться в УПЛ.

«Считаю, что «Верес» сейчас находится в стадии строительства. Мы молодой клуб, который хочет изменить украинский футбол — в плане инвестирования, в плане построения команды.

Наверное, все знают, что у нас не так много денег. В украинском футболе залог квалифицированных игроков – это финансы. С некоторыми клубами мы не можем конкурировать, если мы хотим пригласить в свой состав того или иного игрока.

На сегодняшний день мы открыли Академию НК Верес. Мы ищем молодых игроков и хотим развивать их. Пока мы решаем другие задачи, чем, возможно, те, которые многим нашим болельщикам хотели бы. Мало кто думал, что мы будем бороться за еврокубки. Но, думаю, мало кто думал, что мы будем зимовать на 15-м месте», – сказал Шандрук.