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Украина. Премьер лига
26 декабря 2023, 02:25 | Обновлено 26 декабря 2023, 03:12
136
0

Виктор СКРИПНИК: «Олейник не хотел покидать Ворсклу»

Бывший тренер полтавской команды вспомнил летнее межсезонье

26 декабря 2023, 02:25 | Обновлено 26 декабря 2023, 03:12
136
0
Виктор СКРИПНИК: «Олейник не хотел покидать Ворсклу»
ФК Ворсла. Денис Олейник

Бывший главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник, который недавно возглавил «Металлист 1925», вспомнил, как полтавскую команду покидал опытный полузащитник Денис Олейник.

– Идет важный полузащитник Денис Олейник. У Дениса колоссальный опыт, мяч не боится, вообще таких игроков можно по пальцам пересчитать. Одновременно «Ворсклу» покидают три основных игрока (Кравец и Сефери – ред.)

– Олейник не хотел покидать Ворсклу. Так говорят. Правда?

– Я в курсе. Но клуб и игроки не сошлись на условиях. Клуб хотел по-своему, игрок – по-своему, не сошлись, это нормальная ситуация. Страдает в таком случае болельщик команды и тренер, которому этот игрок был нужен.

Мы только что спасли, можно сказать, сезон. Обогнали «Александрию», заняли пятое место. Все довольны. Но у меня идут три игрока. Вместо них приходит молодежь и два бразильца, в аренду. И возвратился Якубу. Один бразилец сломался через месяц, второй играет нормально, но ему еще нужно привыкать к жесткости и вязкости украинского чемпионата, – сказал Скрипник.

Ранее тренер объяснил, почему «Ворскла» провалила старт сезона.

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чемпионат Украины по футболу Виктор Скрипник Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Денис Олейник
Источник Украинский футбол
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