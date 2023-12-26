Виктор СКРИПНИК: «Олейник не хотел покидать Ворсклу»
Бывший тренер полтавской команды вспомнил летнее межсезонье
Бывший главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник, который недавно возглавил «Металлист 1925», вспомнил, как полтавскую команду покидал опытный полузащитник Денис Олейник.
– Идет важный полузащитник Денис Олейник. У Дениса колоссальный опыт, мяч не боится, вообще таких игроков можно по пальцам пересчитать. Одновременно «Ворсклу» покидают три основных игрока (Кравец и Сефери – ред.)
– Олейник не хотел покидать Ворсклу. Так говорят. Правда?
– Я в курсе. Но клуб и игроки не сошлись на условиях. Клуб хотел по-своему, игрок – по-своему, не сошлись, это нормальная ситуация. Страдает в таком случае болельщик команды и тренер, которому этот игрок был нужен.
Мы только что спасли, можно сказать, сезон. Обогнали «Александрию», заняли пятое место. Все довольны. Но у меня идут три игрока. Вместо них приходит молодежь и два бразильца, в аренду. И возвратился Якубу. Один бразилец сломался через месяц, второй играет нормально, но ему еще нужно привыкать к жесткости и вязкости украинского чемпионата, – сказал Скрипник.
Ранее тренер объяснил, почему «Ворскла» провалила старт сезона.
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