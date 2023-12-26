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  4. Дмитрий ШАСТАЛ: «У Макуана есть свои прибамбасы»
Украина. Премьер лига
26 декабря 2023, 02:03 | Обновлено 26 декабря 2023, 02:04
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Дмитрий ШАСТАЛ: «У Макуана есть свои прибамбасы»

Игрок «Полесья» рассказал об одноклубнике-легионере

26 декабря 2023, 02:03 | Обновлено 26 декабря 2023, 02:04
100
0
Дмитрий ШАСТАЛ: «У Макуана есть свои прибамбасы»
ФК Полесье. Бени Макуана

Игрок житомирского «Полесья» Дмитрий Шастал в интервью Украинской Премьер-лиге рассказал, как относится к своему одноклубнику Бени Макуана.

– В Полесье ярко заявил о себе Бени Макуана. Что это за парень в быте?

— Бени ничем не отличается от других легионеров из экзотических стран, скажем так. Хороший парень, добрый. Есть свои прибамбасы, музыку громко слушает. Но если он будет показывать такие результаты как в осенней части чемпионата, то пусть хоть у меня в комнате включает ту музыку, я не буду против, – сказал Шастал.

Ранее Дмитрий рассказал об ожиданиях от весенней части сезона.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Дмитрий Шастал Бени Макуана
Источник УПЛ
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