Дмитрий ШАСТАЛ: «У Макуана есть свои прибамбасы»
Игрок «Полесья» рассказал об одноклубнике-легионере
Игрок житомирского «Полесья» Дмитрий Шастал в интервью Украинской Премьер-лиге рассказал, как относится к своему одноклубнику Бени Макуана.
– В Полесье ярко заявил о себе Бени Макуана. Что это за парень в быте?
— Бени ничем не отличается от других легионеров из экзотических стран, скажем так. Хороший парень, добрый. Есть свои прибамбасы, музыку громко слушает. Но если он будет показывать такие результаты как в осенней части чемпионата, то пусть хоть у меня в комнате включает ту музыку, я не буду против, – сказал Шастал.
Ранее Дмитрий рассказал об ожиданиях от весенней части сезона.
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