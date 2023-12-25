Дмитрий ШАСТАЛ: «Нас ждет, возможно, самая интересная весна в УПЛ»
Хавбек «Полесья» – о борьбе за чемпионство в УПЛ
Полузащитник «Полесья» Дмитрий Шастал оценил уровень конкуренции в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне УПЛ:
«Как минимум, в этом чемпионате есть «Полесье», за которым, уверен, очень интересно наблюдать. Надеюсь, что украинским болельщикам импонирует наша команда.
Этот чемпионат действительно интересно смотреть, потому что есть наши постоянные гранды: «Динамо» и «Шахтер», плюс «Днепр-1», «Полесье» с «Кривбассом». 5 команд претендуют на самые высокие позиции и плотность между ними максимальная, что может быть лучше для украинского болельщика? Возможно, это будет самая интересная футбольная весна в украинском футболе за время независимости».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды не забили голов в дерби, но отметились в информационном поле
Джермейн Ленс помог «Версалю» из Третьей лиги сыграть вничью с «Ред Стар»