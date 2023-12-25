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  4. Дмитрий ШАСТАЛ: «Нас ждет, возможно, самая интересная весна в УПЛ»
Украина. Премьер лига
25 декабря 2023, 15:58 |
198
0

Дмитрий ШАСТАЛ: «Нас ждет, возможно, самая интересная весна в УПЛ»

Хавбек «Полесья» – о борьбе за чемпионство в УПЛ

25 декабря 2023, 15:58 |
198
0
Дмитрий ШАСТАЛ: «Нас ждет, возможно, самая интересная весна в УПЛ»
УПЛ. Дмитрий Шастал

Полузащитник «Полесья» Дмитрий Шастал оценил уровень конкуренции в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне УПЛ:

«Как минимум, в этом чемпионате есть «Полесье», за которым, уверен, очень интересно наблюдать. Надеюсь, что украинским болельщикам импонирует наша команда.

Этот чемпионат действительно интересно смотреть, потому что есть наши постоянные гранды: «Динамо» и «Шахтер», плюс «Днепр-1», «Полесье» с «Кривбассом». 5 команд претендуют на самые высокие позиции и плотность между ними максимальная, что может быть лучше для украинского болельщика? Возможно, это будет самая интересная футбольная весна в украинском футболе за время независимости».

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Полесье Житомир Украинская Премьер-лига Дмитрий Шастал чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ
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