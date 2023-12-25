Дмитрий ШАСТАЛ: «Нас ждет, возможно, самая интересная весна в УПЛ»

Полузащитник «Полесья» Дмитрий Шастал оценил уровень конкуренции в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне УПЛ:

«Как минимум, в этом чемпионате есть «Полесье», за которым, уверен, очень интересно наблюдать. Надеюсь, что украинским болельщикам импонирует наша команда.

Этот чемпионат действительно интересно смотреть, потому что есть наши постоянные гранды: «Динамо» и «Шахтер», плюс «Днепр-1», «Полесье» с «Кривбассом». 5 команд претендуют на самые высокие позиции и плотность между ними максимальная, что может быть лучше для украинского болельщика? Возможно, это будет самая интересная футбольная весна в украинском футболе за время независимости».