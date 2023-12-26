САЛАХ: «В этом году мы встречаем Рождество с тяжелым сердцем»
Вингер «Ливерпуля» прокомментировал праздник
Вингер английского «Ливерпуля» Мохамед Салах в своем Инстаграмме высказался о праздновании Рождества в контексте конфликта в Секторе Газа между Израилем и Палестиной.
«Рождество – это время, когда семьи собираются вместе и празднуют.
Поскольку на Ближнем Востоке идет жестокая война, особенно смерть и разрушение в Газе, в этом году мы встречаем Рождество с тяжелым сердцем и разделяем боль тех семей, которые скучают из-за потери своих близких.
Пожалуйста, не забывайте их и не привыкайте к их страданиям. Счастливого Рождества», – написал Салах.
В 18 туре АПЛ египтянин, обыграв Зинченко, принес своей команде ничью с Арсеналом.
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