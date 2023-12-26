САЛАХ: «В этом году мы встречаем Рождество с тяжелым сердцем»

Вингер английского «Ливерпуля» Мохамед Салах в своем Инстаграмме высказался о праздновании Рождества в контексте конфликта в Секторе Газа между Израилем и Палестиной.

«Рождество – это время, когда семьи собираются вместе и празднуют.

Поскольку на Ближнем Востоке идет жестокая война, особенно смерть и разрушение в Газе, в этом году мы встречаем Рождество с тяжелым сердцем и разделяем боль тех семей, которые скучают из-за потери своих близких.

Пожалуйста, не забывайте их и не привыкайте к их страданиям. Счастливого Рождества», – написал Салах.

В 18 туре АПЛ египтянин, обыграв Зинченко, принес своей команде ничью с Арсеналом.