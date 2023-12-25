Мирча Луческу отправится в Саудовскую Аравию. Стала известна цель поездки

78-летний румынский специалист Мирча Луческу, который в своем время возглавлял донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо», отправится в Саудовскую Аравию.

29 декабря в 19:45 по Киеву состоится финальный матч Суперкубка Турции между командами «Галатасарай» и «Фенербахче». Поединок пройдет на стадионе «Парк Аль-Аввал» в Эр-Рияде.

Президент Турецкой футбольной ассоциации Мехмет Бююкекш лично пригласил Луческу посетить эту встречу.

Мирча Луческу не новичок в турецком футболе. Он тренировал «Галатасарай» (2000–2002), «Бешикташ» (2002–2004) и сборную Турции (2017–2019). На его счету два титула чемпионата Турции, по одному с «Галатасараем» (2002) и «Бешикташем» (2003).

Ранее сообщалось, что Луческу может возглавить« Бешикташ», а ассистентом у него будет легенда футбола Мирослав Клозе.