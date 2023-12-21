Луческу может возглавить Бешикташ, ассистентом у него будет легенда футбола

78-летний румын Мирча Луческу в скором времени может вернуться к тренерской работе после увольнения из киевского «Динамо» в начале ноября.

По информации турецкого издания Fanatik, опытного специалиста рассматривают в качестве одного из основных кандидатов на пост главного тренера «Бешикташа». Как сообщает источник, стамбульцы сначала провели переговоры с экс-тренером «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитером Фликом, но получили отказ, после чего их внимание переключилось на Мирчу.

Ожидается, что Луческу подпишет 1,5-летний контракт, до конца сезона-2024/2025. При этом известно, что его ассистентом в стамбульском клубе станет лучший бомбардир в истории сборной Германии Мирослав Клозе, который по истечение соглашения с румыном примет от него бразды правления командой.