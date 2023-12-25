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  4. Повторят прошлогодний успех? Стала известна напарница Костюк на АО 2024
Australian Open
25 декабря 2023, 22:36 |
309
0

Повторят прошлогодний успех? Стала известна напарница Костюк на АО 2024

Марта снова сыграет вместе с Еленой-Габриэлой Русе

25 декабря 2023, 22:36 |
309
0
Повторят прошлогодний успех? Стала известна напарница Костюк на АО 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе

Украинская теннисистка Марта Костюк выступит на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2024 вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.

В прошлом году украинско-румынский тандем дошел до полуфинала австралийского мейджора, где уступил будущим чемпионкам турнира Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой.

Марта занимает 39-ю строчку в одиночном рейтинге WTA и 33-ю в парном. 21-летняя Костюк является первой ракеткой Украины в парном разряде.

Ранее Марта Костюк рассказала, как справляется с джетлагом.

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Елена-Габриэла Русе Марта Костюк Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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