Australian Open25 декабря 2023, 22:36 |
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Повторят прошлогодний успех? Стала известна напарница Костюк на АО 2024
Марта снова сыграет вместе с Еленой-Габриэлой Русе
25 декабря 2023, 22:36 |
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Украинская теннисистка Марта Костюк выступит на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2024 вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.
В прошлом году украинско-румынский тандем дошел до полуфинала австралийского мейджора, где уступил будущим чемпионкам турнира Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой.
Марта занимает 39-ю строчку в одиночном рейтинге WTA и 33-ю в парном. 21-летняя Костюк является первой ракеткой Украины в парном разряде.
Ранее Марта Костюк рассказала, как справляется с джетлагом.
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