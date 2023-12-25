Повторят прошлогодний успех? Стала известна напарница Костюк на АО 2024

Украинская теннисистка Марта Костюк выступит на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2024 вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.

В прошлом году украинско-румынский тандем дошел до полуфинала австралийского мейджора, где уступил будущим чемпионкам турнира Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой.

Марта занимает 39-ю строчку в одиночном рейтинге WTA и 33-ю в парном. 21-летняя Костюк является первой ракеткой Украины в парном разряде.

Ранее Марта Костюк рассказала, как справляется с джетлагом.