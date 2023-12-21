Костюк и Калинина рассказали, как справляются с джетлагом

Украинские теннисистки Марта Костюк и Ангелина Калинина рассказали WTA Insider, как они справляются со сменой часовых поясов в течение сезона.

Марта Костюк: «Неважно, насколько усталым вы себя чувствуете, например, если это такой вид джетлага, когда вы не можете встать с постели утром, проснитесь тогда, когда вы обычно просыпаетесь, и сразу же отправляйтесь на тренировку. Вы активизируете свои гормоны, чтобы проснуться, и останетесь бодрыми до самого вечера.

Еще один совет: если вы не можете заснуть вечером, поешьте пораньше, чтобы ваше тело чувствовало себя более уставшим перед сном и вы действительно проспали всю ночь. В противном случае вы будете переваривать пищу половину ночи и не сможете полностью восстановиться. Так что если вы хотите лечь спать в 9, ешьте в 4».

Ангелина Калинина: «У меня нет никакого секрета, кроме мелатонина. Он помогает первые три дня, а потом я могу спать сама. Кроме того, старайтесь спать в одно и то же время каждый день. Если будут прыжки, это не сработает. Я стараюсь ложиться в 9, и через три-четыре дня я вхожу в ритм».