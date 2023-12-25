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  4. Мальме и Бешикташ сделали предложения по игроку, которого сватали в Шахтер
Украина. Премьер лига
25 декабря 2023, 21:53 |
735
1

Мальме и Бешикташ сделали предложения по игроку, которого сватали в Шахтер

Сербский «Партизан» продавать Матеуса Салданью не хочет

25 декабря 2023, 21:53 |
735
1
Мальме и Бешикташ сделали предложения по игроку, которого сватали в Шахтер
instagram.com/1matheussaldanha

Шведский «Мальме» и турецкий «Бешикташ» сделали конкретные предложения сербскому «Партизану» о трансфере 24-летнего бразильского центрфорварда Матеуса Салданьи.

«Мальме» готов заплатить за Салданью 3,5 миллиона евро и прописать в договоре бонусы на сумму в 1,5 миллиона евро. Также шведы согласны гарантировать выплату «Партизану» 20% от суммы последующей продажи бразильца.

«Бешикташ» заявил о намерении заплатить за легионера из Бразилии 4,5 миллиона евро, и также охотно включит в сделку дополнительные бонусы. Причем турки готовы к торгам, в результате которых общая сумма трансфера будет повышена.

Впрочем, в «Партизане» не горят желанием продавать Салданью в январе, о чем уже уведомили и «Мальме» и «Бешикташ». Сербы могут рассмотреть возможность ухода бразильца, но не менее чем за 10 миллионов евро.

«Партизан» подписал Салданью летом нынешнего года за 1,3 миллиона евро. С тех пор форвард провел 24 матча за белградцев, в которых отличился 15 голами и 5 ассистами.

Накануне балканские СМИ сообщали, что Матеус Салданья входит в шорт-лист на усиление «Шахтера», который составил спортивный директор «горняков» Дарио Срна.

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Источник Telegraf.rs
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avk2307
Так а що Партизан відповів Шахтарю?
Чи то просто шорт лист?
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