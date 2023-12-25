УЕФА промолчит? Црвена Звезда анонсировала товарищеский матч с зенитом
Сербы продолжают испытывать нервы европейского футбольного сообщества
Сербская «Црвена Звезда» в своих социальных сетях анонсировала проведение весной следующего года товарищеского матча против российского «зенита».
Сообщается, что матч состоится в Белграде на стадионе «Райко Митич» 23 марта 2024 года.
Этот поединок станет вторым за последнее время, который сыграют между собой эти две команды. Летом нынешнего года «Црвена Звезда» ездила в россию на товарищеский турнир, организованный «зенитом».
Напомним, после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны УЕФА отстранил российскую национальную команду и все клубы из этой страны от участия в официальных турнирах, проводимых под эгидой организации. Однако никакой реакции на проведение спаррингов с российскими клубами УЕФА так и не продемонстрировал.
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