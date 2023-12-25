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  4. ФОТО. Эрлинг Холанд снялся в образе Санты с кубком Лиги чемпионов
Англия
25 декабря 2023, 21:41 |
739
3

ФОТО. Эрлинг Холанд снялся в образе Санты с кубком Лиги чемпионов

Норвежский нападающий «Ман Сити» оригинально поздравил болельщиков

25 декабря 2023, 21:41 |
739
3
ФОТО. Эрлинг Холанд снялся в образе Санты с кубком Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Сегодня, 25 декабря 2023 года, в Украине и Европе празднуют Рождество.

Известные футболисты, среди которых украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко и вингер «Челси» Михаил Мудрик, поздравили болельщиков своих команд с праздником.

К ним присоединился и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото в костюме Санты Клауса и с кубком Лиги чемпионов, подписав публикацию словами: «Рождество уже здесь! Надеюсь, вы можете насладиться им вместе со своими близкими».

ФОТО. Эрлинг Холанд снялся в образе Санты с кубком Лиги чемпионов в руках

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу фото
Источник Instagram
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Комментарии 3
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pol-55
Так минулого року цей же Холанд був напівголий в шлепках  десь на *югах*,тепер контраст.
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Артур Отаманчук
Йо маё, эта жы спортивный сайт, тут надо тёлачек в купальниках показывать!
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