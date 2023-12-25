Сегодня, 25 декабря 2023 года, в Украине и Европе празднуют Рождество.

Известные футболисты, среди которых украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко и вингер «Челси» Михаил Мудрик, поздравили болельщиков своих команд с праздником.

К ним присоединился и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото в костюме Санты Клауса и с кубком Лиги чемпионов, подписав публикацию словами: «Рождество уже здесь! Надеюсь, вы можете насладиться им вместе со своими близкими».

ФОТО. Эрлинг Холанд снялся в образе Санты с кубком Лиги чемпионов в руках