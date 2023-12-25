ВИДЕО. Михаил Мудрик поздравил фанатов Челси с Рождеством
Вингер «Челси» принял участие в поздравлении болельщиков
Сегодня, 25 декабря 2023 года, впервые в истории современной Украины вся страна празднует Рождество именно в эту дату.
Но для Европы практика празднования Рождества 25 декабря не является новой. В этот день не играют матчи ни одной из топовых лиг, а футболисты поздравляют своих фанатов с праздником.
К поздравлению фанатов «Челси» присоединился и украинский вингер Михаил Мудрик, из-за невыхода которого в стартовом составе на матч против «Вулвергемтона» болельщики «синих» начали критиковать Маурисио Почеттино.
Напомним, ранее на родном украинском языке болельщиков «Эвертона» поздравил левый защитник Виталий Миколенко.
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