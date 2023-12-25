Англия25 декабря 2023, 14:35 | Обновлено 25 декабря 2023, 15:01
983
1
ВИДЕО. Миколенко снялся в рождественском ролике Эвертона
Украинец поздравил болельщиков на украинском языке
25 декабря 2023, 14:35 | Обновлено 25 декабря 2023, 15:01
983
1
Футболисты и футболистки английского «Эвертона» записали видеоролик с рождественскими поздравлениями.
Украинский защитник Виталий Миколенко также обратился к болельщикам, пожелав счастливого Рождества на родном языке.
Up The Festive Toffees! ✊— Everton (@Everton) December 25, 2023
A Christmas message to Evertonians around the world from our boys and girls in blue. 🎅💙 pic.twitter.com/7Isum2OvVx
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