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Англия
25 декабря 2023, 14:35 | Обновлено 25 декабря 2023, 15:01
983
1

ВИДЕО. Миколенко снялся в рождественском ролике Эвертона

Украинец поздравил болельщиков на украинском языке

25 декабря 2023, 14:35 | Обновлено 25 декабря 2023, 15:01
983
1
ВИДЕО. Миколенко снялся в рождественском ролике Эвертона
ФК Эвертон. Виталий Миколенко

Футболисты и футболистки английского «Эвертона» записали видеоролик с рождественскими поздравлениями.

Украинский защитник Виталий Миколенко также обратился к болельщикам, пожелав счастливого Рождества на родном языке.

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Виталий Миколенко Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига lifestyle
Источник ФК Эвертон
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Евгений Кожушко
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