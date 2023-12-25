Интер согласовал контракт с хавбеком Наполи

«Интер» достиг договоренности по поводу личного контракта с полузащитником «Наполи» Пётром Зелиньски. Он перейдет в миланский клуб летом 2024 года на правах свободного агента.

При этом «Интер» настаивает на том, чтобы контракт был подписан уже в январе. В миланском клубе опасаются, что Зелиньски использует устную договоренность с «Интером» как фактор давления при переговорах с «Наполи».

В нынешнем сезоне на счету Зелиньски 3 гола и 3 ассиста в 22 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Он выступает за неаполитанский клуб с лета 2016 года.