Интер предложил контракт хавбеку Наполи
Пётр Зелиньски может перебраться на север Италии
Миланский «Интер» предложил контракт полузащитнику «Наполи» Пётру Зелиньски с зарплатой в 4 миллиона евро в год. Об этом сообщают итальянские СМИ.
«Интер» уже давно следит за развитием ситуации с контрактом Зелиньски, который истекает следующим летом. Однако в последнее время миланский клуб перешел к активным действиям в связи с риском потери Генриха Мхитаряна.
Главным соперником «Интера» в борьбе за Зелиньски является «Ювентус», который может потерять Адриена Рабьо и нуждается в замене Полю Погба.
В нынешнем сезоне на счету 29-летнего поляка 3 гола и 3 ассиста в 16 матчах за «Наполи» во всех турнирах.
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