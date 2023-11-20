Интер предложил контракт хавбеку Наполи

Миланский «Интер» предложил контракт полузащитнику «Наполи» Пётру Зелиньски с зарплатой в 4 миллиона евро в год. Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Интер» уже давно следит за развитием ситуации с контрактом Зелиньски, который истекает следующим летом. Однако в последнее время миланский клуб перешел к активным действиям в связи с риском потери Генриха Мхитаряна.

Главным соперником «Интера» в борьбе за Зелиньски является «Ювентус», который может потерять Адриена Рабьо и нуждается в замене Полю Погба.

В нынешнем сезоне на счету 29-летнего поляка 3 гола и 3 ассиста в 16 матчах за «Наполи» во всех турнирах.