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  4. Интер предложил контракт хавбеку Наполи
Италия
20 ноября 2023, 17:30 |
671
0

Интер предложил контракт хавбеку Наполи

Пётр Зелиньски может перебраться на север Италии

20 ноября 2023, 17:30 |
671
0
Интер предложил контракт хавбеку Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Пётр Зелиньски

Миланский «Интер» предложил контракт полузащитнику «Наполи» Пётру Зелиньски с зарплатой в 4 миллиона евро в год. Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Интер» уже давно следит за развитием ситуации с контрактом Зелиньски, который истекает следующим летом. Однако в последнее время миланский клуб перешел к активным действиям в связи с риском потери Генриха Мхитаряна.

Главным соперником «Интера» в борьбе за Зелиньски является «Ювентус», который может потерять Адриена Рабьо и нуждается в замене Полю Погба.

В нынешнем сезоне на счету 29-летнего поляка 3 гола и 3 ассиста в 16 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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