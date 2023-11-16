Экс-игрок Шахтера получил очень щедрое предложение из Саудовской Аравии

Контракт Генриха Мхитаряна с «Интером» истекает летом 2024 года. После этого 34-летний армянский хавбек может покинуть «черно-синих».

По информации итальянских СМИ, Мхитарян получил очень выгодное предложение из Саудовской Аравии: 2-летний контракт с зарплатой в 15 миллионов евро в год.

«Интер» предлагает Мхитаряну лишь годичный контракт с зарплатой в 3,8 миллиона евро в год плюс бонусы. В случае ухода Мхитаряна «Интер» направит свои усилия на подписание Пётра Зелиньски из «Наполи», контракт которого также истекает в конце нынешнего сезона.