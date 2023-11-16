Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Шахтера получил очень щедрое предложение из Саудовской Аравии
Италия
16 ноября 2023, 16:54 |
1321
0

Экс-игрок Шахтера получил очень щедрое предложение из Саудовской Аравии

Генрих Мхитарян может покинуть «Интер»

16 ноября 2023, 16:54 |
1321
0
Экс-игрок Шахтера получил очень щедрое предложение из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Генрих Мхитарян

Контракт Генриха Мхитаряна с «Интером» истекает летом 2024 года. После этого 34-летний армянский хавбек может покинуть «черно-синих».

По информации итальянских СМИ, Мхитарян получил очень выгодное предложение из Саудовской Аравии: 2-летний контракт с зарплатой в 15 миллионов евро в год.

«Интер» предлагает Мхитаряну лишь годичный контракт с зарплатой в 3,8 миллиона евро в год плюс бонусы. В случае ухода Мхитаряна «Интер» направит свои усилия на подписание Пётра Зелиньски из «Наполи», контракт которого также истекает в конце нынешнего сезона.

По теме:
Артем ДОВБИК: «Атлетико, Интер? Все реально, все возможно»
Стало известно, кто вскоре возглавит Аль-Иттихад
Источник: Хулен Лопетеги откажется возглавлять Аль-Иттихад
Генрих Мхитарян Интер Милан чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Tuttomercatoweb
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шанс для Цыганкова и Довбика. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
Футбол | 15 ноября 2023, 17:48 1
Шанс для Цыганкова и Довбика. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
Шанс для Цыганкова и Довбика. Жирона узнала соперника в Кубке Испании

У лидера Ла Лиги напряженный график

Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Футбол | 16 ноября 2023, 14:31 0
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет решающий поединок

В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024
Футбол | 16.11.2023, 16:00
В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024
В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024
Стало известно, где состоится поединок Маккаби – Заря
Футбол | 16.11.2023, 16:32
Стало известно, где состоится поединок Маккаби – Заря
Стало известно, где состоится поединок Маккаби – Заря
ОФИЦИАЛЬНО. Бои Джошуа, Уайлдера, Хрговича и других. Большой вечер бокса
Бокс | 15.11.2023, 20:16
ОФИЦИАЛЬНО. Бои Джошуа, Уайлдера, Хрговича и других. Большой вечер бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Бои Джошуа, Уайлдера, Хрговича и других. Большой вечер бокса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
НГАННУ: «За бой с Фьюри я заработал больше, чем за всю свою жизнь»
НГАННУ: «За бой с Фьюри я заработал больше, чем за всю свою жизнь»
14.11.2023, 20:51
Бокс
Стало известно, сколько заработал Месси с момента перехода в Интер Майами
Стало известно, сколько заработал Месси с момента перехода в Интер Майами
14.11.2023, 20:12
Футбол
Где смотреть онлайн товарищеский матч Лехия Гданьск – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Лехия Гданьск – Украина
16.11.2023, 13:15 1
Футбол
Коваленко получает больше Довбика и Цыганкова. Зарплаты украинцев в Жироне
Коваленко получает больше Довбика и Цыганкова. Зарплаты украинцев в Жироне
15.11.2023, 12:05 15
Футбол
О'Салливан снялся с турнира чемпионов по странной причине. Кто его заменит?
О'Салливан снялся с турнира чемпионов по странной причине. Кто его заменит?
15.11.2023, 12:07
Снукер
Новак повержен. Синнер вырвал победу у Джоковича на ATP Finals 2023
Новак повержен. Синнер вырвал победу у Джоковича на ATP Finals 2023
15.11.2023, 01:25 2
Теннис
Победа благодаря голам-красавцам. Украина U-19 обыграла Мальту
Победа благодаря голам-красавцам. Украина U-19 обыграла Мальту
15.11.2023, 13:59 3
Футбол
Известно, почему Кейн нравится партнерам по Баварии больше, чем Левандовски
Известно, почему Кейн нравится партнерам по Баварии больше, чем Левандовски
15.11.2023, 09:51 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем