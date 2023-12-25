«Он немного похож на сербский». Любенович рассказал об изучении укр. языка

Главный тренер «Миная» Желько Любенович рассказал о первых шагах в изучении украинского языка.

– Насколько удалось овладеть украинским языком?

– На украинском я все понимаю, ведь он немного схож с сербским. Поэтому в этом у меня никаких проблем нет. А вот что касается владения языком в разговоре, то уже все делаю для того, чтобы его как можно быстрее выучить. Когда я пришел в «Минай», то в первый же день попросил команду общаться со мной на украинском. Кстати, на нем говорят все руководители клуба и мои ассистенты из тренерского штаба.

Напомним, Желько Любенович возглавил «Минай» в ноябре 2023 года. На этом посту он заменил Владимира Шарана.