«Он немного похож на сербский». Любенович рассказал об изучении укр. языка
Главный тренер «Миная» поделился успехами в изучении украинского
Главный тренер «Миная» Желько Любенович рассказал о первых шагах в изучении украинского языка.
– Насколько удалось овладеть украинским языком?
– На украинском я все понимаю, ведь он немного схож с сербским. Поэтому в этом у меня никаких проблем нет. А вот что касается владения языком в разговоре, то уже все делаю для того, чтобы его как можно быстрее выучить. Когда я пришел в «Минай», то в первый же день попросил команду общаться со мной на украинском. Кстати, на нем говорят все руководители клуба и мои ассистенты из тренерского штаба.
Напомним, Желько Любенович возглавил «Минай» в ноябре 2023 года. На этом посту он заменил Владимира Шарана.
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