МИЛОТА ДНЯ. Неймар показал трехмесячную дочурку

Бразилец Неймар, восстанавливающийся после тяжелой травмы колена, опубликовал милые фото со своей трехмесячной дочерью Мави.

«Первое Рождество нашей принцессы», – подписал футболист под снимками, на которых он запечатлен вместе с малышкой и своим старшим сыном Давидом Луккой.

Напомним, что из-за травмы Неймар вылетел до конца сезона. По прогнозам врачей, восстановление звездного бразильца может занять до 10 месяцев.