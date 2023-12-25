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25 декабря 2023, 16:02 | Обновлено 25 декабря 2023, 16:49
467
0

МИЛОТА ДНЯ. Неймар показал трехмесячную дочурку

Неймар восстанавливается после тяжелой травмы

25 декабря 2023, 16:02 | Обновлено 25 декабря 2023, 16:49
467
0
МИЛОТА ДНЯ. Неймар показал трехмесячную дочурку
Instagram. Неймар

Бразилец Неймар, восстанавливающийся после тяжелой травмы колена, опубликовал милые фото со своей трехмесячной дочерью Мави.

«Первое Рождество нашей принцессы», – подписал футболист под снимками, на которых он запечатлен вместе с малышкой и своим старшим сыном Давидом Луккой.

Напомним, что из-за травмы Неймар вылетел до конца сезона. По прогнозам врачей, восстановление звездного бразильца может занять до 10 месяцев.

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Неймар lifestyle травма колена Рождество
Источник Instagram
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