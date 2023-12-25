Другие новости25 декабря 2023, 16:02 | Обновлено 25 декабря 2023, 16:49
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МИЛОТА ДНЯ. Неймар показал трехмесячную дочурку
Неймар восстанавливается после тяжелой травмы
25 декабря 2023, 16:02 | Обновлено 25 декабря 2023, 16:49
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Бразилец Неймар, восстанавливающийся после тяжелой травмы колена, опубликовал милые фото со своей трехмесячной дочерью Мави.
«Первое Рождество нашей принцессы», – подписал футболист под снимками, на которых он запечатлен вместе с малышкой и своим старшим сыном Давидом Луккой.
Напомним, что из-за травмы Неймар вылетел до конца сезона. По прогнозам врачей, восстановление звездного бразильца может занять до 10 месяцев.
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