Манчестер Юнайтед интересуется форвардом сборной Германии

Два клуба АПЛ проявляют интерес к форварду «РБ Лейпциг» Тимо Вернеру. По информации авторитетного немецкого издания Bild, речь идет о «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэме».

Вернер потерял место в основе «РБ Лейпциг», и клуб готов отпустить его в аренду до конца текущего сезона. 27-Летним немцем интересуются еще два клуба АПЛ – «Кристал Пэлас» и «Фулхэм».

В нынешнем сезоне на счету Вернера 2 гола и 1 ассист в 14 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. Ранее форвард уже играл в АПЛ в 2020 – 2022 годах за «Челси».