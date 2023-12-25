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  4. Манчестер Юнайтед интересуется форвардом сборной Германии
Англия
25 декабря 2023, 14:28 |
537
0

Манчестер Юнайтед интересуется форвардом сборной Германии

Также на Тимо Вернера претендует «Вест Хэм»

25 декабря 2023, 14:28 |
537
0
Манчестер Юнайтед интересуется форвардом сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимо Вернер

Два клуба АПЛ проявляют интерес к форварду «РБ Лейпциг» Тимо Вернеру. По информации авторитетного немецкого издания Bild, речь идет о «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэме».

Вернер потерял место в основе «РБ Лейпциг», и клуб готов отпустить его в аренду до конца текущего сезона. 27-Летним немцем интересуются еще два клуба АПЛ – «Кристал Пэлас» и «Фулхэм».

В нынешнем сезоне на счету Вернера 2 гола и 1 ассист в 14 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. Ранее форвард уже играл в АПЛ в 2020 – 2022 годах за «Челси».

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Тимо Вернер Вест Хэм Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги аренда игрока
Источник Bild
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