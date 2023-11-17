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  4. Вернер может вернуться в АПЛ. Им интересуются два клуба
Англия
17 ноября 2023, 17:56 |
476
0

Вернер может вернуться в АПЛ. Им интересуются два клуба

«Кристал Пэлас» и «Фулхэм» хотят арендовать форварда «РБ Лейпциг»

17 ноября 2023, 17:56 |
476
0
Вернер может вернуться в АПЛ. Им интересуются два клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимо Вернер

Бывший форвард «Челси» Тимо Вернер может вернуться в АПЛ во время январского трансферного окна. Об этом сообщают английские СМИ.

По их информации, два клуба АПЛ – «Кристал Пэлас» и «Фулхэм» – заинтересованы в том, чтобы взять 27-летнего немецкого форварда в аренду. В последнее время Вернер потерял доверие со стороны тренерского штаба «РБ Лейпциг», и клубы хотят этим воспользоваться.

В нынешнем сезоне на счету Вернера 2 гола в 13 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. Стоимость форварда оценивается в 20 миллионов евро.

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Тимо Вернер РБ Лейпциг Кристал Пэлас Фулхэм аренда игрока
Источник 90min
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