Вернер может вернуться в АПЛ. Им интересуются два клуба

Бывший форвард «Челси» Тимо Вернер может вернуться в АПЛ во время январского трансферного окна. Об этом сообщают английские СМИ.

По их информации, два клуба АПЛ – «Кристал Пэлас» и «Фулхэм» – заинтересованы в том, чтобы взять 27-летнего немецкого форварда в аренду. В последнее время Вернер потерял доверие со стороны тренерского штаба «РБ Лейпциг», и клубы хотят этим воспользоваться.

В нынешнем сезоне на счету Вернера 2 гола в 13 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. Стоимость форварда оценивается в 20 миллионов евро.