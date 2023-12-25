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Украина. Премьер лига
25 декабря 2023, 14:21 | Обновлено 25 декабря 2023, 14:59
420
0

Десять игроков УПЛ – в топ-списке самых опытных молодых футболистов мира

В рейтинге четыре игрока «Руха» и два динамовца

25 декабря 2023, 14:21 | Обновлено 25 декабря 2023, 14:59
420
0
Десять игроков УПЛ – в топ-списке самых опытных молодых футболистов мира
ФК Динамо. Максим Дячук и Назар Волошин

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список самых опытных молодых футболистов мира – то есть, игроков 2003 года рождения и младших, которые провели наибольшее количество официальных матчей за календарный год.

В список попали десять представителей клубов УПЛ.

Вратари: Исенко («Ворскла»), Сапутин («Заря»), Ледвий («Рух»);

Центральные защитники: Слюбик («Рух»), Дячук («Динамо»).

Левые защитники: Роман («Рух»), Смоляков («Полесье»), Булеза («Минай»).

Атакующий центральный полузащитник: Сапуга («Рух»).

Левый форвард: Волошин («Динамо»).

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CIES рейтинг Павел Исенко Александр Сапутин Максим Дячук Назар Волошин Артем Смоляков Богдан Слюбик Андрей Булеза Виталий Роман Марко Сапуга
Источник CIES
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