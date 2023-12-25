Десять игроков УПЛ – в топ-списке самых опытных молодых футболистов мира
В рейтинге четыре игрока «Руха» и два динамовца
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список самых опытных молодых футболистов мира – то есть, игроков 2003 года рождения и младших, которые провели наибольшее количество официальных матчей за календарный год.
В список попали десять представителей клубов УПЛ.
Вратари: Исенко («Ворскла»), Сапутин («Заря»), Ледвий («Рух»);
Центральные защитники: Слюбик («Рух»), Дячук («Динамо»).
Левые защитники: Роман («Рух»), Смоляков («Полесье»), Булеза («Минай»).
Атакующий центральный полузащитник: Сапуга («Рух»).
Левый форвард: Волошин («Динамо»).
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