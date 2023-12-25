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  4. Форвард Интера может перебраться в Саудовскую Аравию
Италия
25 декабря 2023, 13:40 |
649
0

Форвард Интера может перебраться в Саудовскую Аравию

Алексисом Санчесом интересуется «Аль-Иттихад»

25 декабря 2023, 13:40 |
649
0
Форвард Интера может перебраться в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Санчес

Форвард миланского «Интера» Алексис Санчес может покинуть клуб в январе. Им интересуется клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад».

Приглашение Санчеса – личная инициатива нового тренера «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо, который возглавил команду лишь в ноябре. Сам Санчес готов рассмотреть переезд в Саудовскую Аравию.

«Интер», в свою очередь, также готов отпустить 35-летнего чилийца, поскольку в клубе недовольны его уровнем игры в первой половине сезона. На замену Санчесу «Интер» может подписать Мехди Тареми, чей контракт с «Порту» истекает в конце сезона.

В нынешнем сезоне на счету Санчеса 2 гола в 12 матчах за «Интер» во всех турнирах.

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Алексис Санчес Интер Милан Аль-Иттихад Джидда трансферы трансферы Серии A Мехди Тареми Порту Марсело Гальярдо
Источник La Gazzetta dello Sport
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