Форвард Интера может перебраться в Саудовскую Аравию
Алексисом Санчесом интересуется «Аль-Иттихад»
Форвард миланского «Интера» Алексис Санчес может покинуть клуб в январе. Им интересуется клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад».
Приглашение Санчеса – личная инициатива нового тренера «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо, который возглавил команду лишь в ноябре. Сам Санчес готов рассмотреть переезд в Саудовскую Аравию.
«Интер», в свою очередь, также готов отпустить 35-летнего чилийца, поскольку в клубе недовольны его уровнем игры в первой половине сезона. На замену Санчесу «Интер» может подписать Мехди Тареми, чей контракт с «Порту» истекает в конце сезона.
В нынешнем сезоне на счету Санчеса 2 гола в 12 матчах за «Интер» во всех турнирах.
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