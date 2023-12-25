Форвард Интера может перебраться в Саудовскую Аравию

Форвард миланского «Интера» Алексис Санчес может покинуть клуб в январе. Им интересуется клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад».

Приглашение Санчеса – личная инициатива нового тренера «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо, который возглавил команду лишь в ноябре. Сам Санчес готов рассмотреть переезд в Саудовскую Аравию.

«Интер», в свою очередь, также готов отпустить 35-летнего чилийца, поскольку в клубе недовольны его уровнем игры в первой половине сезона. На замену Санчесу «Интер» может подписать Мехди Тареми, чей контракт с «Порту» истекает в конце сезона.

В нынешнем сезоне на счету Санчеса 2 гола в 12 матчах за «Интер» во всех турнирах.