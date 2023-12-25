Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Не буду привозить футболистов из Сербии»
Тренер «Миная» – о кадровой политике команды
Главный тренер «Миная» Желько Любенович рассказал о работе клуба на трансферном рынке:
– Не планируете ли приглашать в команду молодых соотечественников?
– Нет. Хотя у меня есть полномочия привезти футболистов из Сербии, в нынешней ситуации этого делать не буду.
– Какой кадровый вектор развития предусмотрен в селекции «Миная»? В команде должны быть только молодые игроки?
– Нет-нет, это не так. На позиции, где у нас остались более опытные футболисты, будем искать молодых. И наоборот. Нужно, чтобы у нас был такой баланс опыта и молодости, который мог бы позволить остаться в Премьер-лиге.
Ранее Любенович рассказал о том, как «Минай» будет готовиться к второй части сезона.
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