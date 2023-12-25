Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Не буду привозить футболистов из Сербии»

Главный тренер «Миная» Желько Любенович рассказал о работе клуба на трансферном рынке:

– Не планируете ли приглашать в команду молодых соотечественников?

– Нет. Хотя у меня есть полномочия привезти футболистов из Сербии, в нынешней ситуации этого делать не буду.

– Какой кадровый вектор развития предусмотрен в селекции «Миная»? В команде должны быть только молодые игроки?

– Нет-нет, это не так. На позиции, где у нас остались более опытные футболисты, будем искать молодых. И наоборот. Нужно, чтобы у нас был такой баланс опыта и молодости, который мог бы позволить остаться в Премьер-лиге.

Ранее Любенович рассказал о том, как «Минай» будет готовиться к второй части сезона.