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Украина. Премьер лига
25 декабря 2023, 07:53 | Обновлено 25 декабря 2023, 08:07
159
0

Минай может отправиться на зимний сбор в Турцию

Команда из Закарпатья имеет планы на межсезонье

25 декабря 2023, 07:53 | Обновлено 25 декабря 2023, 08:07
159
0
Минай может отправиться на зимний сбор в Турцию
ФК Минай. Желько Любенович

Главный тренер «Миная» Желько Любенович поделился планами относительно проведения его командой зимней подготовки ко второй части нынешнего сезона.

«Собираемся 11 января. Первый, втягивающий сбор будем проводить в Ужгороде.

Возможно, потом полетим в Турцию. Это станет окончательно известно незадолго до Нового года», – рассказал Любенович.

«Минай» в таблице Украинской Премьер-лиги занимает 16-е место.

Ранее стало известно, благодаря кому Желько Любенович стал главным тренером «Миная».

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Стало известно, благодаря кому Желько Любенович стал главным тренером Миная
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Минай Желько Любенович Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник UA-Football
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