Украина. Премьер лига25 декабря 2023, 07:53 | Обновлено 25 декабря 2023, 08:07
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Минай может отправиться на зимний сбор в Турцию
Команда из Закарпатья имеет планы на межсезонье
25 декабря 2023, 07:53 | Обновлено 25 декабря 2023, 08:07
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Главный тренер «Миная» Желько Любенович поделился планами относительно проведения его командой зимней подготовки ко второй части нынешнего сезона.
«Собираемся 11 января. Первый, втягивающий сбор будем проводить в Ужгороде.
Возможно, потом полетим в Турцию. Это станет окончательно известно незадолго до Нового года», – рассказал Любенович.
«Минай» в таблице Украинской Премьер-лиги занимает 16-е место.
Ранее стало известно, благодаря кому Желько Любенович стал главным тренером «Миная».
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