Минай может отправиться на зимний сбор в Турцию

Главный тренер «Миная» Желько Любенович поделился планами относительно проведения его командой зимней подготовки ко второй части нынешнего сезона.

«Собираемся 11 января. Первый, втягивающий сбор будем проводить в Ужгороде.

Возможно, потом полетим в Турцию. Это станет окончательно известно незадолго до Нового года», – рассказал Любенович.