Стало известно, благодаря кому Желько Любенович стал главным тренером Миная

Украинский журналист Игорь Семйон в своем Telegram-канале рассказал, благодаря кому 42-летний сербский специалист Желько Любенович возглавил украинский клуб «Минай»:

«Павел Козырев, ныне не работающий в украинском футболе, но продолжающий поддерживать отношения с футбольными людьми, оказался в нужном месте в нужное время.

Именно он в разгар поисков минайцами тренера предложил руководству клуба Желько Любеновича, Минаю это предложение пришлось по душе и довольно быстро Любеновича приняли в должности.

Козырев, ранее бывший пресс-аташе луганской Зари, сыграл роль консультанта. Хотя назначение Любеновича в Минай состоялось без фактического участия в процессе классических футбольных агентов», – написал Семйон.

Ранее президент «Миная» обвинил УАФ и «Динамо» в заговоре и атаке на его клуб.