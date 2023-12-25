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Украина. Премьер лига
25 декабря 2023, 05:26 |
176
0

Стало известно, благодаря кому Желько Любенович стал главным тренером Миная

43-летнему сербскому специалисту помог бывший пресс-атташе «Зари»

25 декабря 2023, 05:26 |
176
0
Стало известно, благодаря кому Желько Любенович стал главным тренером Миная
ФК Минай. Желько Любенович

Украинский журналист Игорь Семйон в своем Telegram-канале рассказал, благодаря кому 42-летний сербский специалист Желько Любенович возглавил украинский клуб «Минай»:

«Павел Козырев, ныне не работающий в украинском футболе, но продолжающий поддерживать отношения с футбольными людьми, оказался в нужном месте в нужное время.

Именно он в разгар поисков минайцами тренера предложил руководству клуба Желько Любеновича, Минаю это предложение пришлось по душе и довольно быстро Любеновича приняли в должности.

Козырев, ранее бывший пресс-аташе луганской Зари, сыграл роль консультанта. Хотя назначение Любеновича в Минай состоялось без фактического участия в процессе классических футбольных агентов», – написал Семйон.

Ранее президент «Миная» обвинил УАФ и «Динамо» в заговоре и атаке на его клуб.

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Желько Любенович Игорь Семйон Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Источник Telegram
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