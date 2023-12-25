Стало известно, благодаря кому Желько Любенович стал главным тренером Миная
43-летнему сербскому специалисту помог бывший пресс-атташе «Зари»
Украинский журналист Игорь Семйон в своем Telegram-канале рассказал, благодаря кому 42-летний сербский специалист Желько Любенович возглавил украинский клуб «Минай»:
«Павел Козырев, ныне не работающий в украинском футболе, но продолжающий поддерживать отношения с футбольными людьми, оказался в нужном месте в нужное время.
Именно он в разгар поисков минайцами тренера предложил руководству клуба Желько Любеновича, Минаю это предложение пришлось по душе и довольно быстро Любеновича приняли в должности.
Козырев, ранее бывший пресс-аташе луганской Зари, сыграл роль консультанта. Хотя назначение Любеновича в Минай состоялось без фактического участия в процессе классических футбольных агентов», – написал Семйон.
Ранее президент «Миная» обвинил УАФ и «Динамо» в заговоре и атаке на его клуб.
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