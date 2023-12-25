Источник: Оболонь думает над приглашением двух нападающих
Киевляне хотят усилить атаку
Киевская «Оболонь» в зимнее межсезонье рассчитывает укрепить атаку команды.
В шорт-листе «пивоваров» якобы значатся два нападающих, которые имеют опыт выступлений в Украинской Премьер-лиге.
Это 24-летний Назарий Ныч (4 матча в нынешнем сезоне за ЛНЗ) и 28-летний Олег Вишневский (12 игр за «Минай»).
Контракт Ныча с черкасским клубом рассчитан до лета 2024 года, а Вишневский может усилить «Оболонь» на правах свободного агента.
«Оболонь» в таблице УПЛ занимает 13-е место, имея 14 очков после 16 игр.
Ранее «Оболонь» опровергла факт получения групповой повестки на 25 человек.
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