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Украина. Премьер лига
25 декабря 2023, 12:37 | Обновлено 25 декабря 2023, 12:43
299
0

Источник: Оболонь думает над приглашением двух нападающих

Киевляне хотят усилить атаку

25 декабря 2023, 12:37 | Обновлено 25 декабря 2023, 12:43
299
0
Источник: Оболонь думает над приглашением двух нападающих
УПЛ. Назарий Ныч

Киевская «Оболонь» в зимнее межсезонье рассчитывает укрепить атаку команды.

В шорт-листе «пивоваров» якобы значатся два нападающих, которые имеют опыт выступлений в Украинской Премьер-лиге.

Это 24-летний Назарий Ныч (4 матча в нынешнем сезоне за ЛНЗ) и 28-летний Олег Вишневский (12 игр за «Минай»).

Контракт Ныча с черкасским клубом рассчитан до лета 2024 года, а Вишневский может усилить «Оболонь» на правах свободного агента.

«Оболонь» в таблице УПЛ занимает 13-е место, имея 14 очков после 16 игр.

Ранее «Оболонь» опровергла факт получения групповой повестки на 25 человек.

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Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Назарий Ныч Олег Вишневский
Источник ТаТоТаке
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