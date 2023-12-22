Оболонь опровергла факт получения групповой повестки на 25 человек

22 декабря ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский сообщил, что на этой неделе 25 игрокам «Оболони» пришли повестки от ТЦК.

Пресс-служба киевского клуба выступила с официальным заявлением по поводу ситуации, в котором опровергла факт получения групповых повесток.



Официальное заявление «Оболони»

Информация, распространившаяся в публичной плоскости, о том, что в ФК Оболонь Киев поступила групповая повестка на 25 человек от ТЦК, не соответствует действительности.

Сообщаем о том, что на данный момент ни одному из игроков команды не поступало повестки.

ФК Оболонь Киев соблюдает требования законодательства и согласно постановлению КМУ №1487 о порядке организации и вводе военного учета призывников, военнообязанных и резервистов в настоящее время происходит сверка военно-учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов.

ФК Оболонь Киев согласно постановлению КМУ от 27 января 2023 №76 получил статус критически важного предприятия для функционирования экономики. Соответственно футболисты клуба, военнообязанные, получили бронирование на период мобилизации.

ФК Оболонь Киев публично просит не манипулировать информацией работниками СМИ. Подобные недостоверные заявления должны нести за собой ответственность!