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Украина. Премьер лига
22 декабря 2023, 22:27 | Обновлено 22 декабря 2023, 22:34
802
5

Оболонь опровергла факт получения групповой повестки на 25 человек

Киевский клуб выступил с официальным заявлением

22 декабря 2023, 22:27 | Обновлено 22 декабря 2023, 22:34
802
5
Оболонь опровергла факт получения групповой повестки на 25 человек
ФК Оболонь

22 декабря ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский сообщил, что на этой неделе 25 игрокам «Оболони» пришли повестки от ТЦК.

Пресс-служба киевского клуба выступила с официальным заявлением по поводу ситуации, в котором опровергла факт получения групповых повесток.

Официальное заявление «Оболони»

Информация, распространившаяся в публичной плоскости, о том, что в ФК Оболонь Киев поступила групповая повестка на 25 человек от ТЦК, не соответствует действительности.

Сообщаем о том, что на данный момент ни одному из игроков команды не поступало повестки.

ФК Оболонь Киев соблюдает требования законодательства и согласно постановлению КМУ №1487 о порядке организации и вводе военного учета призывников, военнообязанных и резервистов в настоящее время происходит сверка военно-учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов.

ФК Оболонь Киев согласно постановлению КМУ от 27 января 2023 №76 получил статус критически важного предприятия для функционирования экономики. Соответственно футболисты клуба, военнообязанные, получили бронирование на период мобилизации.

ФК Оболонь Киев публично просит не манипулировать информацией работниками СМИ. Подобные недостоверные заявления должны нести за собой ответственность!

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чемпионат Украины по футболу Михаил Спиваковский Украинская Премьер-лига Оболонь Киев ТаТоТаке российско-украинская война мобилизация
Источник ФК Оболонь
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Комментарии 5
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Андрей Попов
Чим футбольний клуб критично важливий для економіки? Війна для бідняків, а мажори ніколи не воюватимуть...
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+3
stop2018
Мені цікаво яка скотиняка  надала їм такий статус!!!! Посаду та призвище в студію!!!!
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+2
turist86
Іноді краще пити  , ніж говорити.
Критично важливе підприємство для економіки? Ви що, всіх вважаєте дебілами?
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+2
Burevestnik
футбольори - це мажори, але не одного гатунку бо клуби різні.
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+1
Iigor6583
Цього недоумка співаковського потрібно підвішати за геніталію і послати рити окопи під Авдіївку. Цей фейк вже на рашистському сайті обсмоктуює зайвохромосомна х@йловська дичина. За 20хв. набрав більше 140 коментарів представників з диких племен московії, які викривляють свої козломорді пики і єхиднічають, хрюкають як кнурі в фекаліях. Складається враження що цей індивид співаковський засланий козачок, він вже не перший раз вкидає свої фекалії на вентилятор.
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