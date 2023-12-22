Источник: футболистам команды УПЛ пришли повестки
Игроки «Оболони» получили групповое приглашение от ТЦК
На этой неделе игрокам киевской «Оболони», выступающей в Украинской Премьер-лиге, пришли повестки от ТЦК. Об этом сообщает ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский:
«Сейчас главный курорт для украинских футболистов – это Буковель. Если вы поедете в Буковель, то будет трудно пройти от елки до елки, чтобы не встретить футболиста. Некоторые даже на лыжах катаются.
На самом деле, это очень контрастирует с тем, что произошло на этой неделе с игроками «Оболони». По нашей информации, в «Оболонь» поступила групповая повестка на 25, кажется, человек».
На зимний перерыв киевская «Оболонь» ушла на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ. «Пивовары» набрали 14 очков в 16 матчах чемпионата.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
21 декабря «Реал» вырвал победу у «Алавеса» на 90+2-й минуте и возглавил Ла Лигу
Все шло к тому, что поединок завершится со счетом 0:0, однако Лукас Васкес сумел забить
звірять данні, хто не стоїть на обліку - поставлять і оштрафують за не своєчасний облік.
медкомісію їм проходити не потрібно.
і далі грайте на здоров'я.