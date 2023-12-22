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Украина. Премьер лига
22 декабря 2023, 19:15 |
2135
3

Источник: футболистам команды УПЛ пришли повестки

Игроки «Оболони» получили групповое приглашение от ТЦК

22 декабря 2023, 19:15 |
2135
3
Источник: футболистам команды УПЛ пришли повестки
ФК Оболонь Киев

На этой неделе игрокам киевской «Оболони», выступающей в Украинской Премьер-лиге, пришли повестки от ТЦК. Об этом сообщает ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский:

«Сейчас главный курорт для украинских футболистов – это Буковель. Если вы поедете в Буковель, то будет трудно пройти от елки до елки, чтобы не встретить футболиста. Некоторые даже на лыжах катаются.

На самом деле, это очень контрастирует с тем, что произошло на этой неделе с игроками «Оболони». По нашей информации, в «Оболонь» поступила групповая повестка на 25, кажется, человек».

На зимний перерыв киевская «Оболонь» ушла на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ. «Пивовары» набрали 14 очков в 16 матчах чемпионата.

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Оболонь Киев Украинская Премьер-лига российско-украинская война мобилизация чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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umnuy2
и что...єто как в кабаках вручение...если до 27 лет то не призовут,только по собственному желанию.Пиар он такой.
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+3
Burevestnik
ну вони ж не обіс....ться.
звірять данні, хто не стоїть на обліку - поставлять і оштрафують за не своєчасний облік. 
медкомісію їм проходити не потрібно.
і далі грайте на здоров'я.   
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