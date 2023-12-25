Флорентино ПЕРЕС: «Это будет оставаться нашей великой задачей»
Президент «Реала» – о планах и желаемом
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес обратился к болельщикам и членам клуба с пожеланиями в канун Рождества и Нового года.
«Мы переживаем спортивный цикл, который мы, мадридисты, никогда не забудем. Мы вместе пережили много счастливых моментов, которые теперь не подвластны времени, и это будет оставаться нашей великой задачей: постараться воплотить в жизнь мечты всех наших членов и болельщиков в 2024 году. Счастливого Рождества, и пусть Новый год принесет всем нам здоровье, мир, работу, счастье и солидарность», – заявил Перес.
«Реал» в таблице футбольного чемпионата Испании после 18 туров занимает 1-е место, опережая по дополнительным показателям «Жирону». Оба клуба имеют по 45 очков.
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