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Украина. Премьер лига
25 декабря 2023, 09:48 | Обновлено 25 декабря 2023, 10:02
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ШОВКОВСКИЙ: «Пусть Рождественская звезда освещает ваши сердца»

Тренер поздравил украинцев с Рождеством

25 декабря 2023, 09:48 | Обновлено 25 декабря 2023, 10:02
111
0
ШОВКОВСКИЙ: «Пусть Рождественская звезда освещает ваши сердца»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Киев Александр Шовковский в своем фейсбуке поделился поздравлением с Рождеством Христовым.

«Дорогие Друзья, поздравляю Вас с Рождеством Христовым!

В это время, когда наша Украина переживает испытания войной, пусть этот Светлый Праздник принесет Вам Надежду и Веру в лучшее Будущее. Пусть Рождественская звезда освещает Ваши сердца.

Желаю Вам всем находить Силу в Ваших родных и близких. Совместно преодолевать трудности. Приближать и беречь в сердцах Веру в нашу Победу.

Пусть этот Праздник будет временем лучших впечатлений и взаимопонимания. Не стесняйтесь обнять Ваших близких дополнительный раз. Цените каждую встречу. Делитесь любовью и надеждой. Сохраняйте Рождественское настроение в своих сердцах.

С наилучшими пожеланиями! Счастливого Рождества, Победы и Мира в нашей Украине!».

Ранее Виктор Леоненко раскритиковал президента «Динамо» Игоря Суркиса за назначение главным тренером киевской команды Александр Шовковского.

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Александр Шовковский Динамо Киев
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