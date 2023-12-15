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  4. Виктор Леоненко раскритиковал Суркиса за назначение тренером Шовковского
Украина. Премьер лига
15 декабря 2023, 15:10 |
2182
10

Виктор Леоненко раскритиковал Суркиса за назначение тренером Шовковского

Бывший игрок «Динамо» не понимает политику клуба

15 декабря 2023, 15:10 |
2182
10
Виктор Леоненко раскритиковал Суркиса за назначение тренером Шовковского
Виктор Леоненко

Бывший игрок «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал президента клуба Игоря Суркиса за назначение главным тренером киевской команды Александр Шовковского:

«Верю ли я, что Шовковский поднимет «Динамо»? Мне вообще непонятно поведение Игоря Михайловича. Он говорил, что больше «динамовских сердец» не будет, но, видимо, снова пошутил.

Я не против, что Шовковский возглавил «Динамо», но о нем еще рано говорить. Во-первых, мало матчей сыграно, а во-вторых, весной его могут снять, если «Динамо» вдруг случайно проиграет «Минаю».

У меня вопрос к Игорю Михайловичу: почему не взять Максимова? У нас президенты любят почудить, но они платят свои деньги, поэтому заслуживают иметь результат».

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Игорь Суркис Виктор Леоненко Александр Шовковский Юрий Максимов Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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Комментарии 10
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AleksDnipro
Дуже тупа людина... На жаль, вік не завжди є показником розуму
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+4
Перець
Вітьок вийшов із запою і щось треба булькнуть знов
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+3
Burevestnik
як взяти Максимова, якщо у того контракт із Дніпро1 ?
ДК це не  ШД...
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Serhii P.
Ну треба якось цьому алкашу якось нагадати за своє існування. І до речі, не бачу жодних переваг Максимова над Шовковським в якості головного тренера "Динамо".
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+2
А Ш
Лише Григорчук і Вернидуб хороші тренери. 
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0
Умник
Логично друг пиарит друга.
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-1
ROBOCOP
Если брать Максимова то это нужно было делать раньше.Он из Звягеля ушёл в Днепр 1, в Динамо он сейчас не пойдёт. А Виктор Евгеньевич может быть сам желал потренеровать Динамо? Пусть обратится к Игорю михайловичу,тем более он бывший игрок Динамо.Нет,так пусть селекцией займётся в пару к Хачериди. А говорить можно всё что угодно...
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-1
nick07
ну така біда що місце головного п""дабола вже Вітя Леоненко зайняв, тому мусить Сашо в тренери податись)))))
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-2
roman75zpr
А сейчас в комментариях раскритикуют Леоненко ))
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-4
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