Виктор Леоненко раскритиковал Суркиса за назначение тренером Шовковского

Бывший игрок «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал президента клуба Игоря Суркиса за назначение главным тренером киевской команды Александр Шовковского:

«Верю ли я, что Шовковский поднимет «Динамо»? Мне вообще непонятно поведение Игоря Михайловича. Он говорил, что больше «динамовских сердец» не будет, но, видимо, снова пошутил.

Я не против, что Шовковский возглавил «Динамо», но о нем еще рано говорить. Во-первых, мало матчей сыграно, а во-вторых, весной его могут снять, если «Динамо» вдруг случайно проиграет «Минаю».

У меня вопрос к Игорю Михайловичу: почему не взять Максимова? У нас президенты любят почудить, но они платят свои деньги, поэтому заслуживают иметь результат».