Виктор Леоненко раскритиковал Суркиса за назначение тренером Шовковского
Бывший игрок «Динамо» не понимает политику клуба
Бывший игрок «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал президента клуба Игоря Суркиса за назначение главным тренером киевской команды Александр Шовковского:
«Верю ли я, что Шовковский поднимет «Динамо»? Мне вообще непонятно поведение Игоря Михайловича. Он говорил, что больше «динамовских сердец» не будет, но, видимо, снова пошутил.
Я не против, что Шовковский возглавил «Динамо», но о нем еще рано говорить. Во-первых, мало матчей сыграно, а во-вторых, весной его могут снять, если «Динамо» вдруг случайно проиграет «Минаю».
У меня вопрос к Игорю Михайловичу: почему не взять Максимова? У нас президенты любят почудить, но они платят свои деньги, поэтому заслуживают иметь результат».
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