Тренер Вулверхэмптона оценил победу над Челси с Мудриком

Главный тренер «Вулверхэмптона» Гари О'Нил поделился эмоциями от победного матча с «Челси» (2:1) в 18-м туре Английской Премьер-лиге, остановившись среди прочего на проблемах с составом у своей команды.

«Выжать все до последней капли из всех, кто был в наличии, и заставить их собраться вместе и не вырвать победу, а именно чувствовать себя комфортно на протяжении большей части игры – это огромная заслуга команды.

Рано утром мне позвонил врач. Жан-Рикнер Беллегард неважно себя чувствует, Крейг Доусон не на 100 процентов оправился от вируса. Нам пришлось звонить молодым ребятам, чтобы убедиться, что они свободны сегодня утром.

Это был тяжелый день для небольшой команды, но с тем, что у нас было, я знал, что, если мы выйдем на свой максимальный уровень, особенно здесь, с болельщиками за нас, мы сможем доставить «Челси» некоторые проблемы. В первом тайме мы слишком часто перехватывали мяч, но в остальном я считаю, что мы были очень хороши», – признался О'Нил.