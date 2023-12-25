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Англия
25 декабря 2023, 09:09 | Обновлено 25 декабря 2023, 09:18
623
5

Тренер Вулверхэмптона оценил победу над Челси с Мудриком

Гари О'Нил – о поединке с «пенсионерами»

25 декабря 2023, 09:09 | Обновлено 25 декабря 2023, 09:18
623
5
Тренер Вулверхэмптона оценил победу над Челси с Мудриком
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари О'Нил

Главный тренер «Вулверхэмптона» Гари О'Нил поделился эмоциями от победного матча с «Челси» (2:1) в 18-м туре Английской Премьер-лиге, остановившись среди прочего на проблемах с составом у своей команды.

«Выжать все до последней капли из всех, кто был в наличии, и заставить их собраться вместе и не вырвать победу, а именно чувствовать себя комфортно на протяжении большей части игры – это огромная заслуга команды.

Рано утром мне позвонил врач. Жан-Рикнер Беллегард неважно себя чувствует, Крейг Доусон не на 100 процентов оправился от вируса. Нам пришлось звонить молодым ребятам, чтобы убедиться, что они свободны сегодня утром.

Это был тяжелый день для небольшой команды, но с тем, что у нас было, я знал, что, если мы выйдем на свой максимальный уровень, особенно здесь, с болельщиками за нас, мы сможем доставить «Челси» некоторые проблемы. В первом тайме мы слишком часто перехватывали мяч, но в остальном я считаю, что мы были очень хороши», – признался О'Нил.

«Вулвз» в таблице АПЛ занимает 11-е место с 22 очками. «Челси» идет на 10-й позиции, имея также 22 пункта.

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Английская Премьер-лига Вулверхэмптон Челси Гари О'Нил
Источник ФК Вулверхэмптон
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Комментарии 5
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Алекс 122
Классно сыграли .Отличный матч волков 
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+2
Remark
А про гру з Чеслі без Мудрика він щось сказав?)
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+1
NoMad
Бля, досить всюди тулити цього мурзика
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+1
Алекс 122
Для чего журналисты сплрт юа в любую.статью суют фамилию.мудрика это конечно загадка .Возможно получают команды от донецких.хозяев пиарить 
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0
Swed
Гари О'Нил ничего не сказал про сМудриком.  А играли против Челси соСтерлингом, соГалахером и соПалмером.
 А вот когда вышли Мудрик и Нкунку, то один из них и забил.
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0
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