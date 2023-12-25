Моуриньо обосновал свой особый статус в отношении критики игроков
Португальский тренер сделал признание
Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо поделился нюансами своих отношений с игроками команды.
«У нас с игроками отличные отношения, и это позволяет мне иногда быть более агрессивным и больше критиковать. Эмпатия по отношению к тем, кого мы любим, даёт возможность спорить с ними – и снова их любить.
Мне нравится работать с ними, и, думаю, игрокам, в свою очередь, нравится работать со мной», – признался Моуриньо.
60-летний Жозе Моуриньо возглавляет «Рому» с лета 2021 года. «Волки» в таблице Серии А нынешнего сезона занимают 6-е место с 28 очками. В матче 17-го тура «Рома» обыграла «Наполи» со счетом 2:0.
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