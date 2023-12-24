Италия24 декабря 2023, 11:12 |
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Рома – Наполи – 2:0. Моуриньо победил чемпиона. Видео голов и обзор игры
Смотрите обзор матча 17-го тура Серии А
24 декабря 2023, 11:12 |
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23 декабря состоялся матч 17-го тура Серии А между командами «Рома» Рим и «Наполи». Игра завершилась со счетом 2:0.
Голы за римлян забили Лоренцо Пеллегрини и Ромелу Лукаку, у неаполитанцев в этом матче также было два удаления.
Серия А. 17 тур. 23 декабря
Рома – Наполи – 2:0
Голы: Пеллегрини, 76, Лукаку, 90+6
Удаление: Полетано, 66, Осимхен, 88
Видеообзор матча
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