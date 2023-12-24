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  4. Рома – Наполи – 2:0. Моуриньо победил чемпиона. Видео голов и обзор игры
Италия
24 декабря 2023, 11:12 |
117
0

Рома – Наполи – 2:0. Моуриньо победил чемпиона. Видео голов и обзор игры

Смотрите обзор матча 17-го тура Серии А

24 декабря 2023, 11:12 |
117
0
Рома – Наполи – 2:0. Моуриньо победил чемпиона. Видео голов и обзор игры
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

23 декабря состоялся матч 17-го тура Серии А между командами «Рома» Рим и «Наполи». Игра завершилась со счетом 2:0.

Голы за римлян забили Лоренцо Пеллегрини и Ромелу Лукаку, у неаполитанцев в этом матче также было два удаления.

Серия А. 17 тур. 23 декабря

Рома – Наполи – 2:0

Голы: Пеллегрини, 76, Лукаку, 90+6
Удаление: Полетано, 66, Осимхен, 88

Видеообзор матча

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Жозе Моуриньо Лоренцо Пеллегрини Ромелу Лукаку Рома Рим Наполи Рома - Наполи видео голов и обзор Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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