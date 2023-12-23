У Наполи удалили двух игроков. Рома вырвала победу у чемпионов Италии
Игра завершилась победой римлян со счетом 2:0
23 декабря состоялся матч 17-го тура Серии А между командами «Рома» Рим и «Наполи». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Счет в матче на 76-й минуте открыл Лоренцо Пеллегрини, а на 90+6-й Ромелу Лукаку оформил 2-й мяч «волков».
За матч арбитр показал 12 желтых карточек, в том числе и главным тренерам команд Жозе Моуриньо и Вальтеру Маццарри.
На 66-й Маттео Политано получил прямую красную. Никола Залевски сфолил на Маттео, остановив атаку «Наполи», после чего Политано решил ударить соперника ногой в живот.
На 88-й лидер неаполитанцев Виктор Осимхен заработал второй горчичник и был удален с поля.
Сейчас у «Ромы» 28 очков после 17 сыгранных туров и 6-я позиция. «Наполи» располагается на 7-й строчке с 27 пунктами.
Серия А. 17-й тур. 23 декабря
Рома – Наполи – 2:0
Голы: Пеллегрини, 76, Лукаку, 90+6
Удаления: Политано, 66, Осимхен, 88
🟨 FULL-TIME 🟥— AS Roma English (@ASRomaEN) December 23, 2023
A festive three points! 🎄#ASRoma | #RomaNapoli pic.twitter.com/DktRjur1wT
⏹️ Full time: #RomaNapoli 2-0— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 23, 2023
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/uNZJ5hD8JC
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