У Наполи удалили двух игроков. Рома вырвала победу у чемпионов Италии

23 декабря состоялся матч 17-го тура Серии А между командами «Рома» Рим и «Наполи». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Счет в матче на 76-й минуте открыл Лоренцо Пеллегрини, а на 90+6-й Ромелу Лукаку оформил 2-й мяч «волков».

За матч арбитр показал 12 желтых карточек, в том числе и главным тренерам команд Жозе Моуриньо и Вальтеру Маццарри.

На 66-й Маттео Политано получил прямую красную. Никола Залевски сфолил на Маттео, остановив атаку «Наполи», после чего Политано решил ударить соперника ногой в живот.

На 88-й лидер неаполитанцев Виктор Осимхен заработал второй горчичник и был удален с поля.

Сейчас у «Ромы» 28 очков после 17 сыгранных туров и 6-я позиция. «Наполи» располагается на 7-й строчке с 27 пунктами.

Серия А. 17-й тур. 23 декабря

Рома – Наполи – 2:0

Голы: Пеллегрини, 76, Лукаку, 90+6

Удаления: Политано, 66, Осимхен, 88