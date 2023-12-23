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Чемпионат Италии
Рома
23.12.2023 21:45 – FT 2 : 0
Наполи
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Италия
23 декабря 2023, 23:46 | Обновлено 23 декабря 2023, 23:50
233
0

У Наполи удалили двух игроков. Рома вырвала победу у чемпионов Италии

Игра завершилась победой римлян со счетом 2:0

23 декабря 2023, 23:46 | Обновлено 23 декабря 2023, 23:50
233
0
У Наполи удалили двух игроков. Рома вырвала победу у чемпионов Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

23 декабря состоялся матч 17-го тура Серии А между командами «Рома» Рим и «Наполи». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Счет в матче на 76-й минуте открыл Лоренцо Пеллегрини, а на 90+6-й Ромелу Лукаку оформил 2-й мяч «волков».

За матч арбитр показал 12 желтых карточек, в том числе и главным тренерам команд Жозе Моуриньо и Вальтеру Маццарри.

На 66-й Маттео Политано получил прямую красную. Никола Залевски сфолил на Маттео, остановив атаку «Наполи», после чего Политано решил ударить соперника ногой в живот.

На 88-й лидер неаполитанцев Виктор Осимхен заработал второй горчичник и был удален с поля.

Сейчас у «Ромы» 28 очков после 17 сыгранных туров и 6-я позиция. «Наполи» располагается на 7-й строчке с 27 пунктами.

Серия А. 17-й тур. 23 декабря

Рома – Наполи – 2:0

Голы: Пеллегрини, 76, Лукаку, 90+6

Удаления: Политано, 66, Осимхен, 88

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Источник Sport.ua
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