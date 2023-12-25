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Пляжный футбол
25 декабря 2023, 05:41 | Обновлено 25 декабря 2023, 06:09
97
0

Определена тройка лучших игроков Украины в пляжном футболе

В топ-3 вошли: Ярослав Заворотный, Дмитрий Войтенко, Денис Сабатюк

25 декабря 2023, 05:41 | Обновлено 25 декабря 2023, 06:09
97
0
Определена тройка лучших игроков Украины в пляжном футболе
АПФУ

Ассоциация пляжного футбола Украины определила тройку лучших игроков отечественного пляжного футбола в 2023 году.

У женщин лучшими стали бомбардир Юлия Костюк, универсал Анастасия Клипаченко и капитан сборной Украины Юлия Дехтяр.

В этом году женская сборная Украины по пляжному футболу провела 12 международных матчей. Самым большим достижением было серебро III Европейских игр в польском Тарнове. Юлия Костюк стала лучшим бомбардиром команды в 2023 году, на ее счету – 7 голов. Анастасия Клипаченко и Юлия Дехтяр отличились забитыми мячами по 6 раз.

У мужчин в тройку лучших 2023 вошли лидер сборной Украины Ярослав Заворотный, лучший бомбардир и MVP чемпионата Украины нынешнего сезона Дмитрий Войтенко, а также голкипер национальной команды и чемпион Украины-2023 Денис Сабатюк.

В этом году мужская сборная Украины провела 16 международных матчей – 9 официальных и 7 товарищеских. Ее самым высоким достижением стала квалификация на чемпионат мира 2024 года. Ярослав Заворотный записал на свой счет в нынешнем сезоне 5 голов, Дмитрий Войтенко – 6 мячей, Денис Сабатюк был надежным в воротах.

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Источник Ассоциация пляжного футбола Украины
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