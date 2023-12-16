Определен лучший игрок Украины в пляжном футболе за 2023 год
Лучшим назван Ярослав Заворотный, один из лидеров сборной Украины
По итогам сезона Ассоциация пляжного футбола Украины определила лучшего игрока украинского пляжного футбола в 2023 году.
Им стал один из лидеров сборной Украины Ярослав Заворотный.
Футболист уже много лет демонстрирует свой высокий уровень, а в нынешнем сезоне он был невероятно надежным в защите и очень полезен в нападении. В поединках за сборную в этом году Ярослав забил 5 мячей.
Заворотный этим летом усилил столичный «Гриффин», и его опыт и жажда победы помогли команде Евгения Вареницы завоевать свое второе в истории чемпионское звание первенства Украины по пляжному футболу.
В ближайшее время Ярослав Заворотный получит специальный запоминающийся приз от АПФУ.
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