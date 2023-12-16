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Пляжный футбол
16 декабря 2023, 04:50 | Обновлено 16 декабря 2023, 05:22
30
0

Определен лучший игрок Украины в пляжном футболе за 2023 год

Лучшим назван Ярослав Заворотный, один из лидеров сборной Украины

16 декабря 2023, 04:50 | Обновлено 16 декабря 2023, 05:22
30
0
Определен лучший игрок Украины в пляжном футболе за 2023 год
АПФУ. Ярослав Заворотный

По итогам сезона Ассоциация пляжного футбола Украины определила лучшего игрока украинского пляжного футбола в 2023 году.

Им стал один из лидеров сборной Украины Ярослав Заворотный.

Футболист уже много лет демонстрирует свой высокий уровень, а в нынешнем сезоне он был невероятно надежным в защите и очень полезен в нападении. В поединках за сборную в этом году Ярослав забил 5 мячей.

Заворотный этим летом усилил столичный «Гриффин», и его опыт и жажда победы помогли команде Евгения Вареницы завоевать свое второе в истории чемпионское звание первенства Украины по пляжному футболу.

В ближайшее время Ярослав Заворотный получит специальный запоминающийся приз от АПФУ.

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Источник Ассоциация пляжного футбола Украины
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