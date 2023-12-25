ФОТО. Опубликован возможный вид стадиона Жироны после реконструкции

Испанское издание Sport.es опубликовала фото возможного апргрейда стадиона испанского футбольного клуба «Жирона» «Монтиливи».

Однако болельщикам «красно-белых» придется подождать. Основные работы со стадионом не начнутся до кампании 2028/29 года. Тогда реконструкция трибун и замена асбестовой крыши будут решены с инвестициями, которые, согласно отчетам, превысят пятнадцать миллионов.

Кроме того, будет обновлен и газон (еще 349 300 евро).

С этого момента основные реформы не остановятся. Сезоном позже, в сезоне 2029/30, «Жирона» предпримет реконструкцию северной трибуны ворот, стоимость которой составит 7 151 616 евро. В сезоне 2031/32 будет сделано новые обновления (6 972 826 евро), а в кампании 2032/33 «Жирона» пойдет на переделку южных ворот с дополнительными инвестициями на 4 767 744 евро. Округляя цифры, спецификации предусматривают, что в период с 2028 по 2033 год все трибуны, ворота и льготные трибуны будут переделаны, что потребует затрат примерно в 34 миллиона евро.

В этом проекте также подчеркивается, что коммерческая площадь будет построена в 2033 году и что в конце 2038/39 будет покрыт весь стадион. Концессия устанавливает, что клуб должен инвестировать в «Монтиливи» сумму в размере 198 млн евро за все время до полного апгрейда.

Отметим, что за «Жирону» выступают украинские футболисты Артем Довбик и Виктор Цыганков.

ФОТО. Опубликован возможный вид стадиона Жироны после