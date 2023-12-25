ВИДЕО. 85% точных передач за 42 минуты. Все действия Мудрика в игре с Вулвз
24 декабря «Челси» уступил «волкам» со счетом 1:2 на выезде
24 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между командами «Вулверхэмптон» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «волков».
Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 59-й, отыграв 42 минуты (с учетом дополнительного времени).
❗️ ВИДЕО. 85% точных передач за 42 минуты. Все действия Мудрика в игре с Вулвз
Украинец не сумел отличиться результативными действиями.
После завершения матча статистический портал WhoScored поставил Мудрику оценку в 6.2 баллов. По данным WhoScored, Михаил отдал 17 точных передач из 20 (85%).
Английская Премьер-лига. 18-й тур
Вулверхэмптон – Челси – 2:1
Голы: Лемина, 51, Доэрти, 90+3 – Нкунку, 90+6
Видеообзор матча:
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