24 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между командами «Вулверхэмптон» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «волков».

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 59-й, отыграв 42 минуты (с учетом дополнительного времени).

❗️ ВИДЕО. 85% точных передач за 42 минуты. Все действия Мудрика в игре с Вулвз

Украинец не сумел отличиться результативными действиями.

После завершения матча статистический портал WhoScored поставил Мудрику оценку в 6.2 баллов. По данным WhoScored, Михаил отдал 17 точных передач из 20 (85%).

Английская Премьер-лига. 18-й тур

Вулверхэмптон – Челси – 2:1



Голы: Лемина, 51, Доэрти, 90+3 – Нкунку, 90+6

Видеообзор матча: