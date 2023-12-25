Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. 85% точных передач за 42 минуты. Все действия Мудрика в игре с Вулвз
Англия
25 декабря 2023, 01:32 | Обновлено 25 декабря 2023, 02:10
270
0

ВИДЕО. 85% точных передач за 42 минуты. Все действия Мудрика в игре с Вулвз

24 декабря «Челси» уступил «волкам» со счетом 1:2 на выезде

25 декабря 2023, 01:32 | Обновлено 25 декабря 2023, 02:10
270
0
ВИДЕО. 85% точных передач за 42 минуты. Все действия Мудрика в игре с Вулвз
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

24 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между командами «Вулверхэмптон» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «волков».

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 59-й, отыграв 42 минуты (с учетом дополнительного времени).

❗️ ВИДЕО. 85% точных передач за 42 минуты. Все действия Мудрика в игре с Вулвз

Украинец не сумел отличиться результативными действиями.

После завершения матча статистический портал WhoScored поставил Мудрику оценку в 6.2 баллов. По данным WhoScored, Михаил отдал 17 точных передач из 20 (85%).

Английская Премьер-лига. 18-й тур

Вулверхэмптон – Челси – 2:1

Голы: Лемина, 51, Доэрти, 90+3 – Нкунку, 90+6

Видеообзор матча:

По теме:
Клуб Черногории – против Суперлиги. Пост лайкнули Шевченко, Роналду и УЕФА
Стало известно, у кого больше всего желтых карточек в АПЛ 2023/24
Таблица АПЛ. Арсенал – рождественский лидер, Ман Сити – 5-й, что у Мудрика?
видео Михаил Мудрик Челси Вулверхэмптон Вулверхэмптон - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа рассказал, состоится ли теперь бой с Уайлдером после его поражения
Бокс | 24 декабря 2023, 07:57 1
Джошуа рассказал, состоится ли теперь бой с Уайлдером после его поражения
Джошуа рассказал, состоится ли теперь бой с Уайлдером после его поражения

«Бронзовый бомбардировщик» сенсационно проиграл Джозефу Пракеру

«Артем откроет возможности Артете». Арсенал попытается подписать Довбика?
Футбол | 24 декабря 2023, 07:40 19
«Артем откроет возможности Артете». Арсенал попытается подписать Довбика?
«Артем откроет возможности Артете». Арсенал попытается подписать Довбика?

Украинский форвард отлично проводит сезон Ла Лиги 2023/24 в «Жироне»

Как сыграл Мудрик? Стала известна оценка Михаила за матч с Вулверхэмптоном
Футбол | 24.12.2023, 17:39
Как сыграл Мудрик? Стала известна оценка Михаила за матч с Вулверхэмптоном
Как сыграл Мудрик? Стала известна оценка Михаила за матч с Вулверхэмптоном
Источник: Полесье интересуется экс-форвардом Зари, который играет в Англии
Футбол | 24.12.2023, 21:19
Источник: Полесье интересуется экс-форвардом Зари, который играет в Англии
Источник: Полесье интересуется экс-форвардом Зари, который играет в Англии
Будет играть против Довбика, Цыганкова? Гранд Ла Лиги нацелился на Судакова
Футбол | 25.12.2023, 02:10
Будет играть против Довбика, Цыганкова? Гранд Ла Лиги нацелился на Судакова
Будет играть против Довбика, Цыганкова? Гранд Ла Лиги нацелился на Судакова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюбуа нокаутировал Миллера за 10 сек до конца последнего 10-го раунда
Дюбуа нокаутировал Миллера за 10 сек до конца последнего 10-го раунда
24.12.2023, 00:05 5
Бокс
Справился ли с Салахом? Стала известна оценка Зинченко за матч с Ливерпулем
Справился ли с Салахом? Стала известна оценка Зинченко за матч с Ливерпулем
23.12.2023, 22:30 3
Футбол
Паркер сенсационно устроил Уайлдеру большой апсет в Саудовской Аравии
Паркер сенсационно устроил Уайлдеру большой апсет в Саудовской Аравии
24.12.2023, 00:54 45
Бокс
Довбика ждут на Туманном Альбионе. В Артеме заинтересованы три команды АПЛ
Довбика ждут на Туманном Альбионе. В Артеме заинтересованы три команды АПЛ
24.12.2023, 09:50 7
Футбол
Эффект футбола. Как ФК Жирона меняет экономику всего города?
Эффект футбола. Как ФК Жирона меняет экономику всего города?
24.12.2023, 11:35 7
Футбол
Эдди ХИРН: «Уайлдер проиграл каждый раунд. Это разрушило наши планы»
Эдди ХИРН: «Уайлдер проиграл каждый раунд. Это разрушило наши планы»
24.12.2023, 01:40
Бокс
ФОТО. Кайл Уокер и Фелипе Мело устроили драку после окончания финала КЧМ
ФОТО. Кайл Уокер и Фелипе Мело устроили драку после окончания финала КЧМ
23.12.2023, 00:41 5
Футбол
ВИДЕО. Выполнил обещание. Молодой талант Шахтера купил новый дом для матери
ВИДЕО. Выполнил обещание. Молодой талант Шахтера купил новый дом для матери
23.12.2023, 23:06 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем