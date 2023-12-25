24.12.2023 18:00 – FT 0 : 0
Турция25 декабря 2023, 00:37 | Обновлено 25 декабря 2023, 00:47
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Фенербахче – Галатасарай – 0:0. Лидеры расписали ничью. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 18-го тура чемпионата Турции
25 декабря 2023, 00:37 | Обновлено 25 декабря 2023, 00:47
28
0
24 декабря состоялся матч 18-го тура чемпионата Турции по футболу между командами «Фенербахче» и «Галатасарай». Игра завершилась со счетом 0:0.
Эти два клуба делят 1-е и 2-е место в таблице турнира с 44 очками. «Желтые канарейки» – первые, а «львы» – вторые.
Чемпионат Турции по футболу. 24 декабря. 18-й тур
Фенербахче – Галатасарай – 0:0
Видео голов и обзор матча:
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