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  4. Фенербахче – Галатасарай – 0:0. Лидеры расписали ничью. Видеообзор матча
Чемпионат Турции
Фенербахче
24.12.2023 18:00 – FT 0 : 0
Галатасарай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
25 декабря 2023, 00:37 | Обновлено 25 декабря 2023, 00:47
28
0

Фенербахче – Галатасарай – 0:0. Лидеры расписали ничью. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 18-го тура чемпионата Турции

25 декабря 2023, 00:37 | Обновлено 25 декабря 2023, 00:47
28
0
Фенербахче – Галатасарай – 0:0. Лидеры расписали ничью. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

24 декабря состоялся матч 18-го тура чемпионата Турции по футболу между командами «Фенербахче» и «Галатасарай». Игра завершилась со счетом 0:0.

Эти два клуба делят 1-е и 2-е место в таблице турнира с 44 очками. «Желтые канарейки» – первые, а «львы» – вторые.

Чемпионат Турции по футболу. 24 декабря. 18-й тур

Фенербахче – Галатасарай – 0:0

Видео голов и обзор матча:

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Фенербахче Галатасарай чемпионат Турции по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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