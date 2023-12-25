Фенербахче – Галатасарай – 0:0. Лидеры расписали ничью. Видеообзор матча

24 декабря состоялся матч 18-го тура чемпионата Турции по футболу между командами «Фенербахче» и «Галатасарай». Игра завершилась со счетом 0:0.

Эти два клуба делят 1-е и 2-е место в таблице турнира с 44 очками. «Желтые канарейки» – первые, а «львы» – вторые.

Чемпионат Турции по футболу. 24 декабря. 18-й тур

Фенербахче – Галатасарай – 0:0

Видео голов и обзор матча: