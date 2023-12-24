Джеко против Икарди. В Турции сыграли лидеры Фенербачхе и Галатасарай
Голами матч не порадовал
В чемпионате Турции состоялся матч между лидерами «Фенербахче» и «Галатасараем», которые подходили к игре с 43 набранными пунктами каждый.
Игра, несмотря на обилие известных и качественных футболистов, завершилась вничью 0:0.
Третья команда чемпионата, «Трабзонсор», отстает на 14 пунктов.
Чемпионат Турции. 18-й тур
Фенербахче - Галатасарай 0:0
Фенербахче: Ливакович, Самуэль, Джуку, Остервелде, Кадиоглу, Креспо, Кавечи, Ундер (Юксек, 46), Шимански, Тадич (Кинг, 69), Джеко (Батшуайи, 90)
Галатасарай: Муслера, Боуи, Бардакчи, Нельссон, Йылмаз, Демирбай (Ндомбеле, 90), Торрейра (Айхан, 86), Мертенс (Заха, 67), Зиеш (Бакамбу, 86), Актюркоглу, Икарди
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