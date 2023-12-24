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Франция
24 декабря 2023, 23:02 | Обновлено 24 декабря 2023, 23:03
1831
0

ВИДЕО. Бывший звездный форвард Динамо забил 3-й гол в чемпионате Франции

Джермейн Ленс помог «Версалю» из Третьей лиги сыграть вничью с «Ред Стар»

24 декабря 2023, 23:02 | Обновлено 24 декабря 2023, 23:03
1831
0
ВИДЕО. Бывший звездный форвард Динамо забил 3-й гол в чемпионате Франции
ФК Версаль. Джермейн Ленс

18 декабря состоялся матч 16-го тура Третьей лиги Франции между командами «Версаль» и «Ред Стар». Игра завершилась со счетом 2:2.

На 45+1-й минуте встречи бывший 36-летний звездный нидерландский форвард киевского «Динамо» Джермейн Ленс забил первый гол в составе хозяев в этом поединке.

Для Ленса это 3-й мяч в текущем сезоне в футболке «Версаля».

Джермейн отметился в третий раз подряд результативным действием. Нидерландец стал автором ассиста в матче против «Эпиналя» (4:1), а также принял участие в разгроме «Нима» (6:0), забив 1 мяч. За 16 матчей в Третьей лиги Франции у Ленса 3 + 3 по системе гол + пас.

Ленс выступал за «Динамо» с 2013 по 2015 год. В общей сложности за столичный украинский клуб нападающий сыграл в 76 матчах, забив 15 голов и оформив 18 ассистов. В составе киевлян Ленс выиграл титул чемпионата Украины в сезоне 2014/15.

ВИДЕО. Бывший звездный форвард Динамо забил гол в чемпионате Франции

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Джермейн Ленс видео голов и обзор чемпионат Франции по футболу Динамо Киев
Источник Sport.ua
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